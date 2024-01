Domotique : Ecovacs présente la maison (propre) de demain au CES 2024

La société Ecovacs, l'un des premiers développeurs et fabricants de robots de service au monde, présente au CES 2024 de Las Vegas, l'avenir du nettoyage domestique intelligent avec des robots récemment développés pour l'entretien des sols, des plafonds, des fenêtres et des pelouses. Bref, la maison propre de demain.



Depuis 25 ans, l’entreprise Ecovacs fait figure de pionnier dans le secteur des solutions de nettoyage intelligentes pour le ménage, qui soulagent le quotidien de chacun et notamment celui des ainés. Surtout ceux de demain qui seront acquis à la cause « robotique et domotique » des foyers.



Dans cet esprit, chaque année, cette entreprise élargit son catalogue de produits, réinventant ainsi les tâches ménagères et faisant progresser les innovations sur le marché des robots ménagers.



« Notre engagement à réinventer le nettoyage intelligent de la maison va bien au-delà de l'innovation technologique » souligne David Qian, vice-président du groupe.



Et de préciser : « notre objectif est de libérer les gens de leurs tâches ménagères quotidiennes routinières et de leur permettre de consacrer plus de temps aux choses qu'ils aiment, que ce soit à l'aide de nos nettoyeurs de sols et de vitres ou de nos tondeuses à gazon ».



Dotés de fonctionnalités de pointe, le DEEBOT X2 COMBO, une nouvelle version du célèbre robot aspirateur-laveur primé, le DEEBOT X2 OMNI et incarne parfaitement la philosophie de cette entreprise « Robotics for all ».



Il s’annonce comme étant le premier DEEBOT à être compatible avec la technologie Matter, un standard universel de la maison intelligente qui permet à différents éléments d'interagir facilement entre eux.



Il dispose d'une commande vocale améliorée et optimise le nettoyage entièrement automatique de la maison grâce à sa très grande précision et à sa minutie lors du nettoyage des sols, des tapis, des canapés, des rideaux ou des couvertures.



Le WINBOT W2 OMNI est quant à lui, désormais équipé d'une station tout-en-un, ce qui en fait le robot lave-vitres le plus portable du marché. Les propriétaires ne doivent plus mettre la main à la pâte pour nettoyer leur maison.



C'est également le cas pour le robot de tonte GOAT GX 600 d'ECOVACS, qui utilise une technologie de navigation similaire à celle des DEEBOT pour simplifier l'entretien automatique du gazon - il n'est pas nécessaire de configurer les limites de tonte dans le jardin.



Les disponibilités et les prix de ces appareils en France seront annoncés séparément à une date ultérieure.