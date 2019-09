Domitys ouvre sa 100ème résidence pour seniors en vingt ans !

Fondée en 1998, le groupe s’apprête donc à ouvrir dans les jours qui viennent, sa centième résidences services seniors. Un concept développé à l’origine par Domitys qui aujourd’hui, s’est imposé comme un nouveau mode d’habitat pensé, avant tout, pour le bien-être des résidents.



Ce dernier est dédié aux seniors autonomes. De fait, ces structures sont conçues pour offrir une qualité de vie incomparable. Vivre dans ces appartements, c’est habiter chez soi tout en bénéficiant de services sur-mesure.



Comme le souligne Jean-Marie Fournet, PDG d’Ægide Domitys : « dans un contexte d’essor des résidences services seniors, notre groupe précurseur doit aujourd’hui s’appuyer sur son expérience pour accélérer et internationaliser son développement. Cette 100ème résidence témoigne de la réussite de nos efforts menés par la volonté de permettre au plus grand nombre de seniors de vivre l’esprit libre dans un environnement convivial, sécurisé et adapté à leurs besoins ».



Comme les autres structures du groupe, celle-ci est située en plein cœur d’un centre-ville, en l’occurrence celui de Calais et à 5 minutes des musées et des monuments historiques. Baptisée « Le Fil de Soie » elle est dotée de 115 logements (du studio au 3 pièces). Les résidents bénéficieront de 900m² d’espaces club dont une piscine, une salle de sport ou encore un espace bien être/esthétique.



Ils seront également entourés d’une équipe d’une vingtaine de personnes. Au quotidien, comme toujours, de nombreuses activités leurs seront proposées, les résidents pourront ainsi participer à des cours de sport adaptés à leurs conditions physiques, jouer en groupe, prendre soin d’eux ou tout simplement passer un bon moment en toute convivialité.



Chaque année, le groupe ouvre une vingtaine de résidences. Forte de son succès en France, l’entreprise se développe désormais à l’international avec déjà deux résidences ouvertes en Belgique, trois en construction en Italie et une à l’île Maurice. De nombreux projets sont en cours au Portugal, en Espagne ainsi qu’au Maroc. A l’horizon 2030, l’objectif du Groupe est de doubler son parc pour passer de 100 à plus de 200 résidences en exploitation aussi bien en France qu’à l’étranger.