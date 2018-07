Article publié le 19/07/2018 à 03:21 | Lu 57 fois Domaine de la Réaltière : Cante Gau, un rouge pour l'été Si les producteurs de rosés font preuve d’une présence commerciale évidente pendant la période estivale, on ne doit pas négliger ces rouges provençaux bien conçus et qui s’accordent parfaitement avec la cuisine méditerranéenne. Ce Coteaux d’Aix en Provence, cultivé en biodynamie en est l’exemple parfait.

Issu d’une petite parcelle de 2,8 hectares en appellation Coteaux d’Aix-en-Provence avec une petite production de 9.000 bouteilles, le Cante Gau du Domaine de la Réaltière est travaillé uniquement en agriculture biologique ainsi qu’en biodynamie.



Composé en majorité de Carignan (40%), il intègre également du syrah (25%), du grenache (30%) et 5% de cabernet-sauvignon. Sachant que le Carignan est en vieilles vignes centenaires. Au pied de la Sainte Victoire, avec des parcelles orientées Sud-Sud-Est, et entourées de plantations d’oliviers, il bénéficie des meilleures conditions pour offrir le meilleur de la Provence.



S’il contient un minimum de sulfites, les traitements phytosanitaires sont réduits au maximum. Aucun désherbant, pesticide ou engrais chimiques ne sont utilisés dans les vignes de Pierre Michelland.



Dense, puissant et aromatique, ce Cante Gau rouge offre le plaisir d’un rouge structuré. La cerise, la mûre et les fruits noirs ressortent en priorité. Il s’accordera parfaitement avec une cuisine méditerranéenne. Des petits farcis, des poivrons, des grillades aux herbes seront parfaits. Son prix de 21 euros se justifie par le choix de sa méthode de culture et le travail effectué pour produire un vin rare et agréable.



Joël Chassaing-Cuvillier