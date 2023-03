Domaine Gayda : Figure Libre millésime 2021, le plumage et le ramage Situé à une trentaine de kilomètres de Carcassonne, le Domaine de Gayda est installé dans un superbe bâtiment datant de 1749, aujourd’hui aménagé en luxueuse étape d’oenotourisme par les propriétaires Tim Ford et Anthony Record.







Ils se sont entourés du vigneron Vincent Chansault, pour la partie viticulture. Quatre terroirs, une gamme riche d’une dizaine de vins rouge et blanc, le Domaine Gayda est à l’image des nouveaux viticulteurs qui savent recevoir les amateurs et proposer des vins.



De cette région du Languedoc Roussillon, ils ont su tirer la quintessence de leurs récoltes pour créer des cuvées comme celle baptisée : Figure Libre Free Style.



D’entrée, on voit que les codes adoptés sont loin des classiques… Une étiquette au graphisme dominé par un dessin en noir et blanc, une information complète sur la contre étiquette et surtout, des choix de cépages inhabituels et osés, sont les traits directeurs de ces cuvées audacieuses.



La cuvée Figure Libre FreeStyle 2021 blanc



Ce blanc est un assemblage de grenache blanc à 50%, de macabeu à 25%, de marsanne à 15% et de viognier à 10%.



Les raisins sont vendangés à la main et la fermentation différentiée dans des cuves en béton ovoïdes pour le grenache blanc et la marsanne. Les autres cépages sont en fûts et demi-muids.



Dans le verre, il dévoile une robe intense, presque dorée, particulièrement séduisante. Au nez, c’est la fraîcheur que l’on ressent en premier qui est ensuite dominée par des notes d’agrumes. En bouche, c’est la garrigue qui domine avec une belle minéralité associée à des touches de fruits à noyaux.



Un vin que l’on boira avec un plateau de fruits de mer, des rougets grillés sur la braise mais aussi avec un assortiment de belles charcuteries et de fromages de chèvres.



Le Figure Libre 2021 est un vin IGP Pays d’Oc qui bénéficie du label biologique certifié par FR-BIO 10. Disponible au prix de 14€.



Figure Libre Freestyle rouge 2021



Dans la même gamme, le domaine Gayda propose également un rouge tout aussi insolent que le blanc. Là encore, pour ce rouge IGP Pays d’OC, on trouve un assemblage de cépages inusités comme du syrah, du grenache noir, du mourvèdre et du carignan.



L’élevage se fait en barriques pendant neuf mois avant l’assemblage des meilleures barriques en cuve pendant deux mois. A noter que la vinification est réalisée sans soufre en cuve inox.



La robe d’un rubis lumineux annonce un nez épicé où le cassis se mêle à la mûre. En bouche, ce vin est dense avec une mâche aux tanins soutenus. Cassis, fruits rouges sont encore très présents avec une belle longueur.



Un vin pour une côte de bœuf ou un ragoût de sanglier. Ce vin certifié bio est puissant, il titre 13°5 et est vendu 14€. Un vin soigné et convivial. A découvrir lors d’une visite à la cité historique de Carcassonne.







Joël Chassaing-Cuvillier

Article publié le 14/03/2023 à 01:00 | Lu 219 fois



