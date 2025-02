DoktorABC : lancement d'un nouveau service de livraison de médicaments à domicile Voici une solution concrète pour simplifier l'accès aux traitements, notamment chez les personnes âgées. La France est confrontée à une pénurie de pharmacies (tout comme les médecins) sans précédent, surtout dans certaines régions isolées. Dans ce contexte, pour simplifier l'accès aux traitements, la plateforme de télémédecine DoktorABC lance un service gratuit, rapide et sécurisé de livraison de médicaments. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 04/02/2025

La France est confrontée à une pénurie de pharmacies sans précédent, surtout dans certaines régions isolées. Dans ce contexte, dans les villages et même dans les bourgs, les populations sont désormais confrontées à de véritables déserts pharmaceutiques…



Une situation d'autant plus problématique que l'État comptait sur les pharmaciens pour compenser le manque de médecins.



Dans ces conditions, prendre soin de sa santé devient ainsi de plus en plus difficile pour de nombreuses personnes ; notamment pour les personnes âgées vivant en milieu rural. Autre problème, et non des moindres, en fonction des pathologies et des traitements à prendre, il peut exister une gêne réelle à se rendre dans une officine pour demander au pharmacien un traitement adapté.



Sans oublier le manque de médecins dans les villages et villes éloignées où l'on ne peut même pas prendre rendez-vous avec un généraliste.



Dans ce contexte, pour simplifier l'accès aux traitements, la plateforme de télémédecine DoktorABC lance un service gratuit, rapide et sécurisé de livraison de médicaments. Comment ça marche ? Les médicaments livrés chez soi dans un délai record de 24 à 72h.



Pour ce faire, les patients remplissent un questionnaire en ligne détaillé et confidentiel ; ils reçoivent ensuite une ordonnance en ligne, délivrée par l'un des médecins de DoktorABC ; s'ils le souhaitent, ils peuvent opter pour le service de livraison à domicile de leur traitement.



Dans ce cas, la prescription est transférée de manière ultra-sécurisée à une pharmacie française agréée. Celle-ci va préparer les médicaments puis les expédier aux patients grâce à un service spécialisé.



Rapide et gratuit, ce nouveau service de livraison à domicile permet ainsi de recevoir son traitement personnalisé chez soi dans un délai de 24 à 72 heures.



Naturellement, les médecins partenaires de DoktorABC (la plateforme existe depuis 2017) prescrivent exclusivement des médicaments originaux et autorisés en France. Les patients peuvent ainsi présenter leur ordonnance électronique dans n'importe quelle pharmacie.







La rédaction vous conseille < > Avance du crédit d'impôt : le point avec la Fepem Seconde édition du Prix Universitaires Yves Journel pour l'innovation en faveur du grand âge