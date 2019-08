Diétaroma : toute une gamme de complémentaires alimentaires "capitale osseux"

D’après les résultats d’un sondage IFOP “Les Français et les rhumatismes” mené pour l’Inserm et « Ensemble contre les Rhumatismes », la quasi-totalité (93%) des Français déclarent avoir déjà souffert de douleurs articulaires.



Des douleurs articulaires qui impactent fortement le quotidien de certaines personnes…. La qualité du sommeil et l’incapacité à pratiquer des activités de loisirs sont les deux aspects de la vie quotidienne les plus touchés devant la vie professionnelle et la vie familiale.



Les résultats de ce sondage soulignent la nécessité d’inciter les Français à préserver coûte que coûte leur capital articulaire et à agir tout au long de la vie pour préserver celui-ci. Il est également important d'anticiper d'éventuelles douleurs articulaires, notamment en consommant suffisamment de vitamine B12 et D, sous forme de compléments alimentaires par exemple.



Pour une plus grande liberté de mouvements, le laboratoire propose au sein de son catalogue, toute une gamme dédiée à l’amélioration du capital osseux : Ostéoprotect, Gluco Chondro Végétal (adapté aux vegans), Articulior Crème Bio, C.I.P Harpagophytum, C.I.P Articulations…



Parmi ses compléments alimentaires les plus vendus, il y a notamment le Curcuma & Poivre Noir Bio. Rappelons que le Curcuma est une plante originaire du sud de l’Asie dont le nom provient du sanskrit kunkuma. Elle est souvent appelée Safran des Indes en raison de son utilisation quotidienne par ses habitants et de sa couleur orangée.



Très présente dans la médecine Ayurvédique, c’est la racine de cette épice (rhizome) qui est utilisée pour son action sur le confort articulaire. Le laboratoire la propose associée au poivre noir.