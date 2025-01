Deux vins du Liban à découvrir Il est des vins venus d’ailleurs que l’on découvre à l’occasion d’un voyage. Que cela soit en Afrique du Sud, en Nouvelle Zélande, en Amérique du Sud ou au Japon. Sans oublier bien sûr les proches vins italiens et espagnols. Mais en dehors de leurs positions géographiques éloignées et de leurs caractéristiques propres ces vins sont tout à fait classiques. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 29/01/2025





C’est le cas des vignobles libanais situés à l’ouest de la grande plaine de la Bekaa, là où l’on trouve également la plus grande réserve de cèdres du Liban.



L’hiver le vignoble est dans la neige à 1000 m d’altitude et ses 300 hectares s’étendent au pied du Mont Barouk. Un vaste domaine qui appartient à la famille Bustros depuis plusieurs générations. Froid et légèrement humide l’hiver, sec et chaud l’été, le domaine bénéficie d’un climat idéal.



Parmi les différentes cuvées du domaine nous avons sélectionné deux vins : le Château Kefraya 2020 et le Bretèches 2021.



Le premier, qui est un vin certifié biologique et vegan, est un assemblage de cabernet sauvignon, de syrah et de cabernet franc. Elevé douze mois dans des barriques neuves de chêne français pour 60%, en barriques déjà utilisées pour 30% et le reste en cuves.



Dans le verre, il dévoile une robe d’un rouge dense de cerise noire. Le nez intense et complexe laisse venir des épices avant de se révéler dans une association de fruits rouges comme le cassis et les mûres.



En bouche, le syrah est immédiatement présent et offre une attaque franche et ample. Les tannins soyeux sont légèrement boisés mais délicats. Château Kefraya, 28€.



Un vin à boire avec une belle côte de bœuf ou avec du sanglier ou un lièvre.



L’autre cuvée du domaine, le Bretèches 2021, est élaboré avec un assemblage de syrah, de cinsault, de cabernet sauvignon et tempranillo et, élevé en cuves en béton pendant 24 mois. Il titre également 13,5%.



Là encore on retrouve une robe dense aux reflets brillants. Le nez de fruits noirs, laisse deviner les épices et dévoile une belle richesse. En bouche, les fruits noirs sont présents avec le cassis, la cerise noire et les épices. Une mâche souple aux tannins soyeux avec une belle longueur.



Parfait pour accompagner des viandes grillées et des plats épicés. Bretèches 2021, 13€.



Voilà deux vins venus d’ailleurs qui méritent d’être découverts. Ils sont disponibles sur le site



Joël Chassaing-Cuvillier En revanche, il est des vins dont la production dépend d’une situation géopolitique compliquée qui se rajoute à des interdits religieux.C’est le cas des vignobles libanais situés à l’ouest de la grande plaine de la Bekaa, là où l’on trouve également la plus grande réserve de cèdres du Liban.L’hiver le vignoble est dans la neige à 1000 m d’altitude et ses 300 hectares s’étendent au pied du Mont Barouk. Un vaste domaine qui appartient à la famille Bustros depuis plusieurs générations. Froid et légèrement humide l’hiver, sec et chaud l’été, le domaine bénéficie d’un climat idéal.Parmi les différentes cuvées du domaine nous avons sélectionné deux vins : le Château Kefraya 2020 et le Bretèches 2021.Le premier, qui est un vin certifié biologique et vegan, est un assemblage de cabernet sauvignon, de syrah et de cabernet franc. Elevé douze mois dans des barriques neuves de chêne français pour 60%, en barriques déjà utilisées pour 30% et le reste en cuves.Dans le verre, il dévoile une robe d’un rouge dense de cerise noire. Le nez intense et complexe laisse venir des épices avant de se révéler dans une association de fruits rouges comme le cassis et les mûres.En bouche, le syrah est immédiatement présent et offre une attaque franche et ample. Les tannins soyeux sont légèrement boisés mais délicats. Château Kefraya, 28€.Un vin à boire avec une belle côte de bœuf ou avec du sanglier ou un lièvre.L’autre cuvée du domaine, le Bretèches 2021, est élaboré avec un assemblage de syrah, de cinsault, de cabernet sauvignon et tempranillo et, élevé en cuves en béton pendant 24 mois. Il titre également 13,5%.Là encore on retrouve une robe dense aux reflets brillants. Le nez de fruits noirs, laisse deviner les épices et dévoile une belle richesse. En bouche, les fruits noirs sont présents avec le cassis, la cerise noire et les épices. Une mâche souple aux tannins soyeux avec une belle longueur.Parfait pour accompagner des viandes grillées et des plats épicés. Bretèches 2021, 13€.Voilà deux vins venus d’ailleurs qui méritent d’être découverts. Ils sont disponibles sur le site cavisteduliban.fr Joël Chassaing-Cuvillier







La rédaction vous conseille < > Le Berger Australien et le chat Européen sont les animaux préférés des Français Champagne Labruyère : des champages très littéraires