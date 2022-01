Article publié le 14/01/2022 à 09:51 | Lu 300 fois Détox et bien-être au Qatar





Quand on pense tourisme au Qatar, on imagine systématiquement de grandes virées dans le désert, ponctuées de shopping. Mais ce pays du Moyen-Orient est bien plus que cela… Il propose notamment toute une palette d’expériences « bien-être » pour chouchouter l’esprit, le corps et l’âme. Alors que le froid domine dans la météo française, octroyons-nous un peu de chaleur au Qatar.

Le Qatar (en gros 6h30 de vol de Paris) invite les voyageurs à se refaire une santé et à s’offrir une cure de jouvence avec des escapades de bien-être holistiques et naturelles. Ce pays du Moyen-Orient, classé parmi les plus sûrs au monde (ce qui n’est pas le cas de la France loin s’en faut) est une destination idéale pour se purifier l’esprit, nourrir son corps et choyer son âme.



On le sait peu, mais c’est aussi un lieu où l’abondance de spas, d’activités et d’excursions détente s’allient pour créer des vacances saines et régénérantes, invitant les voyageurs à s’accorder une délectable « détox du désert ». Des escapades bienvenues en ces temps difficiles…



Comme le souligne le directeur des opérations de Qatar Tourism, Berthold Trenkel : « à l’heure actuelle, la santé mentale et le bien-être sont plus un besoin qu’une mode et le Qatar répond à cette demande avec des infrastructures et activités de bien-être de renommée mondiale ».



Et de préciser : « parmi ces derniers, le nouveau complexe Zulal Wellness Resort by Chiva-Som est le plus grand centre de bien-être du Moyen-Orient. Par ailleurs, qu’il s’agisse d’un spa sous les étoiles, de glamping au pied de nos remarquables dunes, ou bien de cours de yoga au coucher du soleil, le Qatar offre inéluctablement à chacun de ses hôtes un excellent séjour de « détox du désert », permettant de se ressourcer et de découvrir un nouveau soi ».



Pour ceux qui souhaitent expérimenter cette « détox du désert », voici donc une petite sélection des meilleures expériences détente à travers le pays. Les voyageurs peuvent choisir entre une escapade dans le désert, des repas sains, un luxueux moment de répits dans un lieu des plus paisibles ou encore, un programme complet de bien-être.

Retraite Corps Esprit au Zulal Wellness Resort by Chiva-Som

Cette retraite permet de rééquilibrer et rajeunir le corps, l’âme et l’esprit. L’objectif est de rétablir le bien-être et booster l’immunité à travers diverses traditions de soins et des activités holistiques. La retraite peut être réservée pour une durée de 3 à 14 nuits.



Glamping sous les étoiles

Rien de tel que fouler le sable chaud du désert et se reconnecter à la nature à l’occasion d’un voyage à Khor Al Adaid, l’époustouflante mer intérieure du Qatar. Les voyageurs peuvent y faire des balades à dos de chameau, arpenter les dunes et se délecter d’un buffet traditionnel avant de passer la nuit sous les étoiles.



Faire disparaître le stress avec les couleurs

Le coloriage n’est pas réservé aux enfants, il est également utilisé comme moyen de détente pour les adultes à l'Artist Cafe. Ce joyau caché se trouve dans le quartier de Qanat au Pearl-Qatar et permet de laisser libre cours à sa créativité et d'évacuer le stress à chaque coup de pinceau.



Étirer, contracter, détendre

Banana Island Resort Doha by Anantara invite les visiteurs à vivre une retraite holistique intégrée sur une journée ou un weekend avec un cours de yoga d’étirement, Ashtanga et Hatha en groupe et en individuel.



Les voyageurs peuvent également prendre le temps de nourrir leur corps avec des cures de purification au jus de fruit, ou des bains sonores dans le luxueux spa de l’hôtel.



Ceux qui désirent rester en ville peuvent visiter le W Doha qui vient d’ouvrir le plus grand Sisley Spa au monde, ajoutant ainsi une touche d’élégance parisienne au cœur de Doha.



Déguster des repas sains

Lors d’un voyage au Qatar, les visiteurs peuvent offrir à leur corps une sélection exquise de repas nutritifs, délicieux, préparés avec des ingrédients d’origine locale. Ils peuvent démarrer la journée avec un savoureux petit-déjeuner ou un menu détox au premier café 100% végan de Doha, Evergreen Organics –il y en a désormais trois en ville.



Peut s'ensuivre un déjeuner au Chef’s Garden ou au restaurant Baladna pour une expérience « de la ferme à la table », avant de déguster un goûter équilibré au Green and Go.



Booster son énergie en ramant : partir pour une balade en kayak à Purple Island

Effectuer une balade en kayak dans les réserves de mangrove d’Al Thakira, un des plus beaux sites naturels du Qatar, est une merveilleuse façon de reconnecter avec la nature. Cette expérience permet d’aller à la rencontre d’une faune et une flore uniques, dont les flamands et les hérons.

Beauté et bonheur

Les voyageurs pourront s’offrir la chance de redonner de l'éclat à leur peau avec les produits biologiques de Botany, créés avec des ingrédients d'origine locale et naturels.



Full Moon Yoga

Absorber les vibrations et l’énergie de la lune pour connecter, approfondir et ré-énergiser le corps, c’est ce que proposent les cours de yoga d’Evolve Mind Body Soul. Ce programme permet d'accroître la conscience de soi et la clarté de l'esprit au clair de lune.



Soins par le son

Niya Yoga propose des cours de méditation au son des bols tibétains, des gongs, des carillons et autres instruments qui éveilleront l’âme. L’expérience vise à mener l’esprit vers un état méditatif calme.



La détox numérique

Pour ceux sans cesse actifs et les yeux rivés sur leurs écrans, le Mandarin Oriental, Doha offre une « Digital Wellness Escape » pour atténuer le stress et les tensions résultant de l’usage fréquent des appareils numériques.



Spa sous les étoiles

Le Marriott Marquis Doha invite à la découverte d’un monde enchanteur où vivre l’une des expériences les plus uniques du Qatar : le spa « Under The Stars » créée par le Saray Spa et niché sur l’héliport au 50ème étage de l’hôtel !



Les voyageurs qui souhaitent en savoir plus sur les expériences



Pour rappel, le Qatar possède une incroyable variété d'attractions touristiques facilement accessibles (même aux seniors), une faune et une flore extraordinaires, comptant entre autres les requins-baleines et le majestueux animal national l'oryx arabe. Des musées emblématiques aux restaurants nichés en haut des gratte-ciels, des aventures palpitantes dans le désert aux événements de renommée mondiale, dont bien sûr la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, il y en a pour tous les types de voyageurs et de budgets.









