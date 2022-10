Article publié le 24/10/2022 à 01:00 | Lu 89 fois Design et lumière : Luxiole de chez Hisle





Il est des objets que l’on remarque immédiatement. La simplicité d’un dessin liée à l’efficacité de sa fonction attire l’attention. Découverte sur la table d’un restaurant, cette lampe de table fait partie de ces objets que l’on retourne sans vergogne pour en connaître son origine.





Elle s’inscrit parfaitement dans la continuité de la lampe de table de Wilhem Wagenfeld réalisée pour le Bauhaus de Dessau en 1924. Dominé par les Italiens, les Anglais ou les Allemands, il est agréable de constater qu’un bel objet peut être issu de la créativité d’un Français.



Hervé Isle de Beauchêne nous offre là une création remarquable. Depuis une trentaine d’année, sa petite société familiale conçoit des luminaires connus dans le monde entier. En effet, à la différence de certains designers « stars » qui touchent à tout avec des résultats pas toujours convaincants, la maison Hisle se consacre uniquement à la création ainsi qu’à la production de ses propres éclairages.



Associé depuis toujours à Marie de Foucauld, Hervé Isle a su conserver une dimension familiale à son entreprise. Le bureau d’étude, la réalisation des prototypes et certaines productions sont totalement intégrés facilitant la chaîne de décisions.



Avec seulement une vingtaine de collaborateurs, Hisle est vraiment une entreprise à taille humaine qui ne produit que 15.000 pièces par an avec la Luxciole comme produit phare. En dix ans ce ne sont pas moins de 30.000 Luxciole qui ont été produites.



Outre la production de son catalogue, Hervé Isle assure la création de modèles uniques réalisées à partir de pièces issues de l’industrie.



Pour Hervé Isle, la matière est également primordiale. Le toucher, la couleur, la densité d’un métal diffère totalement qu’il s’agisse de bronze, d’aluminium ou d’acier. C’est ainsi qu’est née la collection Luxciole qui par son autonomie est une lampe nomade en aluminium que l’on déplace au gré de ses envies sans avoir à se soucier d’un quelconque branchement.



La gamme est disponible en six finitions -blanc, argent, noir, or, titane et moka- et trois tailles différentes (34 cm, 26 cm et 18 cm). Elle est équipée d’un interrupteur tactile avec un choix de cinq intensités. La lampe est garantie trois ans et la batterie un an.



Comme pour la plupart des pièces au design reconnu la Luxciole est victime de modèles qui s’en inspirent ouvertement et dont la qualité de fabrication n’est pas au rendez-vous. On peut également tomber sur des sites dont le nom à l’orthographe près peut induire en erreur.



Conçue pour les professionnels, la Luxciole s’intègre sans problème dans un intérieur privé et s’accorde parfaitement au côté d’un LC2 mais également avec un mobilier ancien. Liste des revendeurs sur



