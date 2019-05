Article publié le 31/05/2019 à 01:00 | Lu 98 fois Des rosés pour l'été : les rosés de Vinatis Recevoir chez soi, son rosé pour l’été avec l’assurance de pouvoir déguster un vin de qualité, c’est le souhait de chacun et c’est ce que propose Vinatis. Fondé en 2002, Vinatis s’est spécialisé dans la vente en ligne de produits de la vigne.

Le premier objectif de Vinatis se situe dans une sélection rigoureuse des produits proposés. La qualité des vins et un rapport qualité/prix compétitif, voilà les priorités du site créé par Emmanuel Toussaint et Olivier Ivangine.



Qu’il s’agisse des vins ou des champagnes proposés, ils sont dégustés et sélectionnés par un groupe de sept sommeliers qui travaillent la main dans la main avec les vignerons. Outre les visites chez les vignerons, Vinatis s’appuie également sur les jugements de ses clients.



Un choix qui permet d’établir des fiches produits détaillées qui sont une source de renseignements et un guide d’achat précieux pour les nouveaux clients. Pour cet été, Vinatis propose une jolie gamme de rosés ; voici une petite sélection de trois vins qui ont la particularité d’avoir reçu chacun une médaille d’or lors du concours du ministère de l’agriculture.



Cultivé au pieds du Mont Ventoux par la coopérative de Bedoin, le rosé Secret des Dames 2018 qui est un assemblage de grenache, de carignan et de cinsault est disponible au prix de 5,50 euros. Un tarif qui mérite que l’on s’y arrête. Il s’agit d’un vin de copains qui conviendra parfaitement à l’apéritif. Une bouche de bonbon anglais rafraîchissante, un nez de petits fruits, voilà un joli vin pour les soirées d’été.



Restons dans les petits prix avec un vin de vacances dont le nom « Les pieds dans l’eau » est tout un programme. Proposé à 5,25 euros, ce rosé est également récompensé par une médaille d’or du ministère de l’Agriculture. Ce millésime 2018 rassemble grenache, cinsault, syrah, merlot et cabernet-sauvignon. Affichant une IGP du pays d’OC, ce rosé accompagnera parfaitement les soirées d’été en dégustant des pièces de viande grillées au barbecue. Un vin fruité à boire bien frais.



Également médaillé d’or, le MiP Domaine des diables est un côte de Provence AOC haut de gamme. Il s’accordera idéalement avec des grillades de rougets ou de bar ainsi qu’avec un joli carré d’agneau. Un rosé élégant à la robe claire et au nez de mirabelles. Un vin flatteur vendu 11,50 euros.



Joël Chassaing-Cuvillier









