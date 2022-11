Des lunettes intelligentes pour se relaxer





Les nouvelles technologies ont envahi notre vie quotidienne. Dans ce contexte, la société Therabody vient de présenter des SmartGoggles, un nouveau dispositif « bien-être » portable et intelligent pour soulager les yeux et le visage.

Conçues pour aider à se détendre et à mieux dormir Ces SmartGoggles sont conçues pour aider à se détendre et à mieux dormir et peuvent atténuer les tensions du visage, soulager la fatigue oculaire, diminuer les maux de tête et détendre corps et esprit, pour se préparer à une bonne nuit de sommeil.



Comment ? En combinant les vibrations, les massages et la chaleur pour vous aider à vous détendre au niveau des yeux et du visage, afin de soulager le stress mental et de réduire les maux de tête et les migraines. Cette technologie est brevetée et « validée par des scientifiques », assure la marque dans son communiqué.



Un capteur intégré mesure la fréquence cardiaque afin d’offrir une expérience personnalisée qui favorise la relaxation. Les lunettes fonctionnent avec TheraMind qui est une thérapie sonore multi-sensorielle afin d’aider à se concentrer, se détendre et s’endormir. Grâce à ses options de chaleur, vibrations et massage, TheraMind vise à optimiser le traitement.



Un contenu de thérapie sonore conçu pour soutenir l'utilisateur tout au long de la journée. Ce contenu audio étayé par la science est produit à dessein en utilisant des éléments musicaux et des techniques audio pour améliorer le bien-être mental et physique et apparaît dans trois catégories clés : la concentration, la relaxation et le sommeil.



Lancé avec les SmartGoggles et s'intégrant à tous les produits connectés de Therabody en octobre , le contenu TheraMind est accessible via l'application Therabody. Compter 199 euros pour les SmartGoggles.

Article publié le 04/11/2022 à 01:00 | Lu 22 fois