Des livres et des automobiles pour Noël 2024 Il y a des livres que tout bon amateur d’automobile, qu’il s’agisse de sport ou de véhicule de collection ou tout simplement de l’actualité, ne doit rater sous aucun prétexte, c’est la sortie de l’Année Automobile. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 10/12/2024

Pour ce numéro soixante-douze, on retrouve, en trois grands chapitres, l’essentiel de ce qui s’est déroulé dans le monde de l’automobile en 2024 à l’exception de la démission subite de Carlos Tavares.



C’est, en effet, par le chapitre industrie que l’on attaque cet ouvrage. Les nouveautés du monde entier, mais aussi une rétrospective des cinquante ans de la VW Golf, les nouveautés technologiques, une mise en perspective des concepts car de l’année, un bel hommage à Marcello Gandini par Serge Bellu.



Une analyse des marchés automobiles chinois et indien, un hommage au designer Bruno Sacco, ce ne sont pas moins d’une centaine de pages qui sont consacrées à l’industrie automobile.



Plus de cent pages également nous expliquent le sport automobile de l’année 2024, la Formule 1 bien sûr, l’endurance, le rallye, une belle rencontre avec Jean Alesi par Stéphane Barbé, la célébration des 50 ans de la Lancia Stratos par votre serviteur, un portrait d’Adrien Fourmaux le successeur des deux Sebastien Loeb et Ogier.



Comme chaque année, le chapitre sport est particulièrement riche. Et comme chaque année, cet ouvrage se termine par une partie culture où l’on retrouve la plume de Serge Bellu et surtout, celle de Sylvain Reisser, rédacteur en chef de la rubrique automobile du Figaro et de l’Année Automobile et qui n’a pas son pareil pour analyser le marché de la collection.



Autre livre de l’année à s’offrir ou se faire offrir, le « Toutes les Ferrari » de Serge Bellu. Pour cette véritable bible consacrée à Ferrari, ce sont tous les modèles de 1947 à 2024 qui sont répertoriés.



Un inventaire exhaustif qui regroupe les modèles de compétition ainsi que les modèles de tourisme et bien évidemment, les raretés comme la Sigma ou la Ferrarina.



On découvre ainsi dans un seul livre, 600 modèles de la marque italienne qu’il s’agisse d’un modèle de série ou d’un modèle en bespoke.



En compétition, ce sont toutes les monoplaces, les modèles sport, les concepts car, les différentes variantes réalisées par les carrossiers italiens que l’on peut découvrir.



Des fiches techniques, les chiffres de production, les numéros de châssis accompagnent chaque modèle présenté. Une présentation chronologique richement illustrée de documents d’époque ainsi que par des photos des pièces en collection, satisfera les amateurs les plus pointilleux.



L’ouvrage se termine par un index alphabétique de tous les modèles ainsi que du palmarès complet des victoires de Ferrari en championnat du monde. Ce dernier ouvrage de Serge Bellu est celui qui manquait dans les bibliothèques des amateurs de la marque italienne.



Joël Chassaing-Cuvillier







