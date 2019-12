Article publié le 27/12/2019 à 06:06 | Lu 318 fois Des idées d'activités adaptées aux seniors L'avancée en âge ne doit en aucun cas vous conduire à rester sédentaire. Devenir un senior doit même vous inciter à pratiquer de nombreuses activités pour vous permettre de rester en forme. Vous avez le choix entre différents divertissements pour passer vos journées. Puisque vous êtes maintenant plus libre, c'est le moment de commencer une véritable vie sans contrainte. Dans cet esprit, voici quelques distractions qui pourraient vous intéresser.

S'adonner aux activités manuelles

Les activités manuelles stimulent votre créativité. Elles vous permettent également d'améliorer la coordination entre vos gestes et votre vision tout en développant vos capacités cognitives. Vous serez convié à créer un objet de vos propres mains.



Le sentiment de satisfaction qui découle de votre activité créative et manuelle vous procurera un sentiment de bien-être et de fierté. Le choix est vaste entre l'atelier de poterie, les cours de cuisine, la couture, le tricot et la broderie ou encore la mécanique pour les hommes. Ce sont des activités que vous pouvez pratiquer seul, mais qui vous divertiront aussi et surtout en groupe.



Pratiquer des activités intellectuelles

Vous préférez les activités qui nécessitent des connaissances et de la logique ? Il vous est alors conseillé de vous tourner vers les activités cérébrales. Celles-ci vous permettent d'entretenir la santé de votre cerveau. Point très important en vieillissant.



Pour cela, vous pouvez par exemple pratiquer des jeux de cartes (bridge) ou de société comme le Trivial Pursuit ou encore le Monopoly. Pensez aussi à participer à des ateliers divers comme un atelier d'écriture qui vous invite à rédiger des poèmes ou des nouvelles.



Faire du sport

Il est également important pour un senior de pratiquer des activités physiques. Celles-ci préviennent certaines pathologies et vous permettent de sortir de votre quotidien. Naturellement, il convient d’éviter les sports dangereux et risqués.



Partez profiter du beau temps en compagnie de votre partenaire ou de vos amis en allant faire de la marche ou de la course à pied. Vous pouvez aussi faire de la randonnée à vélo avec d'autres seniors. La natation aussi convient parfaitement à une personne âgée. Faites de la brasse ou quelques longueurs pour renforcer vos muscles. Nager améliore également votre capital bien-être. Cela vous permet de vous détendre et réduit votre anxiété.



Nager ne vous intéresse pas ? Restez jeune et dynamique en allant danser la zumba ou la valse ou encore, en adhérant à un club de danse classique. Vous pouvez aussi pratiquer du yoga ou de la gymnastique douce pour conserver toute votre souplesse.



S'offrir une escapade en mer

Pour changer d'air, une randonnée en mer aussi est bénéfique pour un senior.



Partez au large pour découvrir la beauté de l'océan et admirer les dauphins. Vous pouvez aussi vous baigner dans une crique. D'ailleurs, savez-vous que l'eau de mer offre des propriétés antalgiques ? Cela soulage les douleurs et vous permet de faire le plein d'oligoéléments.



