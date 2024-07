Des compléments alimentaires pour agir naturellement sur le confort articulaire Marque spécialiste en santé naturelle, Naturactive créée par Pierre Fabre, présente trois extraits concentrés de plantes pour le confort des articulations : l’Harpagophyton, le Curcuma et le Bambou épineux. Explications.



l’inactivité physique et la sédentarité gagnent du terrain dans la population française , les femmes étant les plus concernées.



En cas de reprise d’une pratique sportive après une interruption plus ou moins longue, le choix de l’activité est primordial. Pour éviter de surmener les articulations, on privilégie le vélo, la natation et la marche .



En cas de maladies chroniques ou de situations de sédentarité, l’avis du médecin est nécessaire . Avec l’âge mais aussi en cas de surmenage professionnel ou sportif, face à des problèmes articulaires, l’utilisation de plantes « articulaires » peut être une aide précieuse pour soulager les douleurs.



Issue des régions sud-africaines, notamment le désert du Kalahari en Namibie, l’ Harpagophyton est aussi appelé « Griffe du diable ». Extraits des racines secondaires, les actifs majeurs sont des iridoïdes (hapagoside, harpagide, procumbine), recherchés pour leurs propriétés anti-inflammatoires. L’extrait concentré d’Harpagophyton agit sur les troubles articulaires.

Le Bambou épineux est la variété utilisée à des fins médicinales. L'exsudat issu de la tige présente une teneur exceptionnelle en silice. Ce composant reminéralisant favorise la solidité du tissu osseux et aide à préserver la bonne densité du cartilage. L'extrait concentré de Bambou est un apport précieux dans le domaine articulaire. À tout âge, notre corps a besoin d'une activité physique régulière. Le mouvement aide à conserver la souplesse articulaire et à entretenir la masse musculaire.

