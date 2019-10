Article publié le 04/10/2019 à 01:00 | Lu 58 fois Des autos et des livres En dépit de tous les efforts réalisés par les différents lobbies écologistes, l’automobile fait partie de notre civilisation et nombreux sont les amateurs et les collectionneurs qui soutiennent envers et contre tout, la préservation de ce patrimoine industriel et artistique.

Si tous les amateurs ne peuvent -pour différentes raisons- être le propriétaire d’un véhicule d’époque, les publications concernant les marques sont infinies et régulièrement, de nouveaux ouvrages permettent d’approfondir ses connaissances sur l’histoire générale de l’automobile ou sur les différents constructeurs.



En France, les éditeurs spécialisés sont peu nombreux et il faut compter sur la persévérance d’une maison comme ETAI pour assurer cette passion. En quelques mois, ce ne sont pas moins d’une vingtaine de livres qui a été proposée aux amateurs. En voici une petite sélection qui fera d’excellents cadeaux de Noël -ou d’anniversaire.



Chez les constructeurs français, Bugatti reste présent bien sûr avec le Panorama Illustré des modèles par Didier Bordes. Il reprend chaque création d’Ettore Bugatti depuis 1898 chez Prinetti & Stucchi jusqu’à la Chiron de VW.



Au rayon Peugeot, c’est le V6 qui est passé en revue par Philippe Coignard qu’il s’agisse des modèles du catalogue comme des voitures du service compétition qui se sont alignées dans les plus grands rallyes. Restons chez PSA avec l’ouvrage d’Olivier de Serre qui nous fait redécouvrir les différentes facettes de la Citroën SM. Le dernier modèle haut de gamme de l’industrie française. Un bel ouvrage destiné aux citrœnistes tout comme le Guide de la Méhari de Jean Marie Defrance. Un livre pratique qui se destine à tous ceux qui cherchent à acquérir une Méhari ou qui en possède déjà une.



Dans la célèbre collection La voiture de mon père, on retient la parution par Dominique Pagneux de La Citroën GS qui comblera les fanatiques de ce modèle. Toujours dans cette série, La 4CV de mon père par Patrick Lesueur nous replonge dans une période bénie de l’après-guerre où l’automobile faisait encore rêver le peuple français.



Pour les amateurs d’américaines, le livre de Claude Lefebvre Les Pick-Up Américains, particulièrement bien illustrés, nous replongent dans l’Amérique des années 50 et 60 et nous fait découvrir quelques modèles exotiques. Toujours les USA avec un ouvrage de photos sur la Chevrolet Corvette. Illustré par Hubert Hainault, ce livre est un bel hommage à cette icône.



Continuons notre voyage pour nous arrêter en Italie avec une belle monographie -riche et intéressante- sur l’Alfa-Romeo Giula Gt Coupé Bertone. Une mine de renseignements pour les amateurs de la marque. L’Italie, c’est aussi bien sûr Ferrari et le guide Moteurs Ferrari de Keith Bluemel et de Francesco Reggiani qui permettra de mieux connaître les différents V12 et V8 et de s’attaquer à leur restauration.



Restons dans l’exceptionnel avec cet ouvrage sur le préparateur AMG qui s’est spécialisé dès ses débuts sur la marque Mercedes Benz, ce livre de Michel Tona retrace l’histoire de ces deux hommes, Aufrecht et Melcher qui, de leur petit atelier de Grossaspach, sont devenus une marque intégrée au constructeur de Stuttgart.



Nous terminerons avec un très bel ouvrage consacré à la Lamborghini Countach par David Thirion qui est un passionné de ce modèle. Un livre qui retrace avec précision l’histoire de ce modèle emblématique. De nombreuses photographies d’époques illustrent ce livre historique.



Joël Chassaing-Cuvillier









