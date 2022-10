Article publié le 26/10/2022 à 01:00 | Lu 41 fois Des ateliers intergénérationnels pour améliorer l'alimentation des jeunes et de leurs ainés





Au-delà des goûts individuels ou des tendances sociétales, l’enjeu actuel est de nourrir bientôt dix milliards de terriens de façon durable. Dans ce contexte, l'Institut de recherche pour le développement – Délégation régionale IRD Occitanie- vient de lancer un atelier intergénérationnel baptisé « Nos assiettes d’hier, d’aujourd’hui et de demain » qui vise à ouvrir l’appétit et les esprits !

Dans un contexte de mondialisation, de croissance démographique, d’urbanisation généralisée et de transition alimentaire, l’alimentation, du champ à l’assiette, pose des défis environnementaux et sociétaux.



En France, comme dans l’ensemble des pays industrialisés, les pratiques alimentaires ont beaucoup changé au cours des soixante dernières années. De nouveaux aliments sont apparus et d’autres ont pratiquement disparu.



Qu’en sera-t-il d’ici quelques années ? Une chose est sûre : ces questions alimentent les grands enjeux de demain et soulignent l’importance d’une alimentation respectueuse de la planète.



Cet atelier intergénérationnel de médiation scientifique poursuit un objectif : faire réfléchir aux implications de l’acte de se nourrir tout en créant du lien entre des aînés et des jeunes. Dans la pratique, il est proposé aux participants de 9 à 99 ans en Occitanie dans le cadre du projet Planet@liment.



Ces ateliers, sur le thème du goût et de la transmission des savoirs autour de l’alimentation durable, se dérouleront avec des écoliers et des aînés dans tous les départements de la Région Occitanie. Ils seront animés par des médiateurs scientifiques.



Sous format d’ateliers, de stands, cette animation pédagogique s'adapte à tous les besoins et à toutes les structures. Par exemple, le Bingo assaisonné pour les jeunes et les aînés permet de délier les langues sur ce que l’on mangeait avant, où l’on faisait nos courses en créant des échanges et du lien entre plusieurs générations.



Les participants mènent aussi l’enquête derrière les produits du quotidien : comment expliquer les écarts de prix sur un même produit ? quelles sont les conséquences sur l’environnement, les producteurs ?



Déductive, émotionnelle, cette animation conviviale aide à se questionner sur nos pratiques alimentaires. Il est aussi possible de réaliser une petite dégustation de produits de saisons, issus de l’agriculture biologique, locaux, cuisinés à partir de restes pour une approche anti-gaspi. De quoi égayer les papilles !



Témoignages suite à l'atelier intergénérationnel organisé dans l'Hérault en juin dernier : Lucile Jouve, animatrice : « ce jeu a permis de tisser des liens entre les différentes générations, de transmettre des façons de vivre le moment du repas. Et d’aborder aussi tout ce qui est nécessaire avant de pouvoir manger : produire les aliments, faire ses courses, les recettes de cuisine, etc. ».







