Article publié le 13/11/2019 à 01:00 | Lu 74 fois Dépendance : Praeconis propose un contrat pour faciliter le quotidien des seniors et des aidants Face aux problèmes rencontrés par les personnes dépendantes et leurs aidants, de plus en plus d’assurances mettent en place des produits spécifiques : c’est le cas de Praeconis, courtier spécialisé dans l’assurance de personnes, qui a développé un contrat d’assurance dépendance offrant également un accompagnement spécialisé pour les aidants. Détails.

Avec le vieillissement des populations, de plus en plus de produits assuranciels « dépendance » se mettent en place : c’est le cas du nouveau contrat « Géode Dépendance » de Praeconis.



Ce dernier propose le versement d’un capital en cas de perte d’autonomie totale afin de :

- Faciliter le maintien à domicile grâce à l’aménagement du logement, l’élargissement des portes, la pose de barres de sécurité

- Accompagner la personne dépendante au quotidien à travers la réalisation de 12 séances de téléconsultation médicale par an et par assuré, la mise en relation avec des prestataires d’aide à domicile ou des centres d’accueil

- Aider l’installation au sein d’un établissement spécialisé en accompagnant les aidants dans la recherche d’un hébergement, l’organisation du déménagement et la vente de la maison, en cas de décès.



Cette solution ne requiert aucune sélection médicale, elle s’effectue uniquement une déclaration de non dépendance lors de la souscription. L’assistance est incluse et elle prévoit une indemnité en cas d’hospitalisation. A noter aussi, 10% de réduction en cas d’adhésion simultanée pour un couple.



Comme le souligne Sidney Mbassi, directeur adjoint de Praeconis : « Le risque de perte d’autonomie est croissant et nous devons faire face à cette réalité. Ce n’est pas un marché nouveau pour Praeconis mais nous avons pour ambition de doubler nos capacités d’ici à la fin 2020. Ainsi, nous renforcerons la formation de nos intermédiaires et l’information auprès de nos adhérents. »



A noter que ce contrat permet également de soutenir les aidants (une grande tendance). En effet, ces derniers doivent faire face à une détresse morale, une fatigue physique et un besoin de répit et un besoin de partager l’expérience avec d’autres aidants. Dans ce contexte, Praeconis propose un accompagnement psychologique avec une équipe de psychologues professionnels, un accompagnement dans la quête d’hébergement de jour et une mise en relation avec des associations spécialisées et des groupes de parole.









