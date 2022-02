Article publié le 17/02/2022 à 04:53 | Lu 157 fois Dentiste : les règles d'une bonne prise en charge





Vous avez besoin de soins dentaires et vous vous posez des questions sur l'offre de soins proposée, sur le praticien que vous souhaitez choisir ou sur le prix de son intervention ? Information du patient, temps de réflexion avant une intervention importante, devis à partir de 70 €, pas de règlement à l'avance : le ministère de la Santé rappelle les règles à respecter en matière de soins chez le dentiste.

En lien avec l'ordre national des chirurgiens-dentistes, le ministère des Solidarités et de la Santé rappelle les bonnes pratiques à respecter en matière de santé-bucco-dentaire :

- Votre chirurgien-dentiste vous informe clairement des soins dont vous avez besoin, du traitement proposé ou des alternatives dont vous disposez et il vous accorde le temps de réflexion nécessaire.

- À partir de 70 €, votre chirurgien-dentiste vous présente des devis correspondant aux traitements et alternatives proposés : vous signez alors celui de votre choix.

- Votre chirurgien-dentiste ne vous demande aucun paiement à l'avance et ne vous suggère aucun prêt. Toutefois, un acompte raisonnable peut vous être demandé.

- En cas d'implant ou de prothèse, votre chirurgien-dentiste doit vous communiquer les documents indiquant sa traçabilité.

- Vous pouvez solliciter, sur demande écrite, la copie de votre dossier médical : celui-ci vous parvient sous 8 jours ou dans les 2 mois pour les dossiers de plus de 5 ans.

- Vous pouvez consulter cette



Attention : une prise en charge bucco-dentaire a un coût, soyez donc vigilants lorsque les prix proposés sont étonnamment attractifs.



