Demen'$age : une association qui aide les ainés à déménager en Loire-Atlantique

Rien de plus laborieux qu’un déménagement. A la limite, quand on est jeune, on appelle les amis et en un week-end, le studio est nettoyé de son clic-clac, de sa télé, de la machine à laver, des vêtements et de toute la décoration. Le soir, quand tout est terminé, on organise un petit diner dans le nouvel appartement et le tour est joué !



Mais passé les soixante, voire soixante-dix ans ou simplement une fois à la retraite, ce n’est plus du tout la même histoire… Les amis sont partis ou trop vieux pour se trimballer l’armoire ou le lave-vaisselle.



Et puis, dans un logement de seniors et a fortiori de personnes âgées, il y a les affaires de toute une vie : vêtements, bibelots, livres, accessoires, meubles, etc. Bref, un déménagement « senior » est beaucoup long, compliqué et fastidieux qu’un déménagement « jeune adulte ».



À l’heure où seuls 6% des logements des seniors sont adaptés à leur niveau d’autonomie et où un changement de lieu est souvent anxiogène pour qui va devoir se séparer de ses biens et de ses souvenirs, l’association nantaise Demen’âge a donc décidé d’accompagner les personnes âgées tout au long de ce cheminement en Loire-Atlantique, du tri jusqu’au réaménagement du nouveau logement.



À terme, cette structure envisage la création de deux antennes de Demen’âge seront ouvertes à Angers et aux Sables d’Olonne. Une très belle initiative qui répond à une véritable demande d’un public de personnes âgées.



C'est à l'occasion de son centenaire en 2016 que la Fondation Cognacq-Jay, cherchant à soutenir des initiatives à fort impact social, a lancé ce Prix qui récompense des projets innovants, favorisant le lien social, l'inclusion et la participation de chaque acteur. Les lauréats du Prix Fondation Cognacq-Jay 2017 prouvent que beaucoup reste à faire en matière d'entraide et de réciprocité.



Qu'ils permettent à des personnes avec des risques de santé d'emprunter malgré la maladie, réemploient les cartons au service de l'inclusion ou fassent ceux de seniors angoissés par leur déménagement ; qu'ils développent la solidarité parmi les élèves ingénieurs, ces projets sont le reflet d'une France innovante et généreuse.