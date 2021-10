Article publié le 27/10/2021 à 01:00 | Lu 62 fois Démarches en ligne : le site de l'ANTS entièrement revu





Immatriculation d'un véhicule, permis de conduire, passeport et carte d'identité.... Vous connaissez sans doute le site officiel de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) pour demander ces documents en ligne. Savez-vous que le site vient d'être entièrement revu tant au niveau du design, de la navigation qu'au niveau de la présentation des informations afin de faciliter les démarches des usagers ?

Dès la page d'accueil, le site ants.gouv.fr propose désormais :

- un accès à votre compte pour consulter vos démarches en cours ;

- une rubrique « Contactez-nous » pour obtenir une réponse aux questions fréquemment posées (compte, expédition des titres, démarches, documents administratifs, perte des papiers, vente ou don) ou pour solliciter l'assistance de l'ANTS ;



La liste exhaustive des démarches concernant :

- les cartes d'identité et les passeports

- l'immatriculation (carte grise)

- les permis de conduire.



- chaque démarche vous est présentée avant de vous connecter et de commencer une téléprocédure. Le tableau de bord de suivi des démarches a été repensé afin de réunir l'ensemble des démarches depuis un seul et même espace ;

- dans son bandeau supérieur, un accès aux espaces dédiés aux professionnels de l'automobile, aux auto-écoles et aux agents de mairie.



A savoir : la protection des données personnelles (RGPD) a été renforcée. Par ailleurs, le site a adopté les normes d'accessibilité les plus récentes pour être plus adapté aux personnes en situation de handicap.



