Démarches administratives : quel accompagnement pour les personnes âgées ? Les démarches administratives peuvent s'avérer complexes et fastidieuses pour tout le monde, mais elles peuvent être encore plus difficiles à gérer pour les personnes âgées.







En raison de leur âge avancé, d'éventuels problèmes de santé ou encore de mobilité, les personnes âgées sont parfois dans l'incapacité de se rendre dans les bureaux administratifs, de remplir les formulaires nécessaires, et leur manque de familiarité avec les outils numériques deviennent un véritable frein dans la réalisation de nombreuses démarches.



Heureusement, il existe aujourd'hui différentes options d'accompagnement permettant aux seniors d'accéder plus facilement à certaines formalités.

Démarches concernées : l'importance de la sensibilisation



Pourtant, ces dernières sont souvent essentielles pour bénéficier de certains droits et avantages (pension retraite, complémentaire, auxiliaire de vie, aide médicale, etc.). Il est donc crucial de sensibiliser les personnes âgées aux différents types de démarches administratives afin qu'elles puissent les effectuer de manière autonome et en connaissance de cause.



Cette sensibilisation peut se faire par le biais d'ateliers, de conférences, de brochures, ou, pour les plus connectées d'entre elles, par l'intermédiaire de vidéos explicatives.



Qu'il s'agisse de



Il est donc essentiel de leur fournir des informations claires et détaillées sur chacune des démarches auxquelles ils pourraient être confrontés.



Différentes options d'accompagnement



Aide à domicile, centres communaux, associations de soutien... Ces options peuvent varier en fonction des besoins spécifiques de la personne en question et de sa situation.



Les services d'accompagnement à domicile permettent aux personnes âgées de recevoir de l'aide pour les tâches quotidiennes, dont les démarches administratives font partie. Cette option est particulièrement utile pour les personnes qui vivent seules et qui ne sont pas en mesure de se déplacer.



En ce qui concerne précisément les démarches administratives, les Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) peuvent également aider les personnes âgées.



Dans ce cas, il suffit de prendre rendez-vous et de se rendre sur place pour se faire aider à obtenir les documents nécessaires, remplir les formulaires, rassembler et photocopier les pièces justificatives (extrait d'acte de naissance, numéro d'acte de naissance, livret de famille, etc.) et effectuer toutes ses démarches en bonne et due forme, et dans les délais impartis.



Certaines associations dédiées aux personnes âgées peuvent également les aider à effectuer certaines démarches administratives. Très investies dans le quotidien des seniors, elles offrent bien souvent des services de transport pour leur faciliter les déplacements, leur permettre de continuer à faire leurs courses et les conduire à leurs rendez-vous médicaux.



Comment choisir la meilleure option ? En somme, il existe de nombreuses options pour accompagner les personnes âgées dans leurs démarches administratives. Il est important de trouver la solution qui convient le mieux à chaque personne en fonction de ses besoins, de sa situation, de ses disponibilités et parfois, de son budget.



Un accompagnement adapté est le meilleur moyen pour une personne âgée de faire valoir ses droits et d'améliorer sa qualité de vie.

Article publié le 25/01/2023





