Défibrillateurs : les professionnels doivent-ils s'équiper ?

Article publié le 10/12/2020





Les professionnels et les sociétés sont-ils obligés d’acheter un défibrillateur ? Avec TECH-WAY, une entreprise spécialisée dans le domaine, découvrez s’il est imposé aux entreprises de posséder un défibrillateur.

En tant que professionnel, dois-je m’équiper de défibrillateurs ?

Le défibrillateur est un appareil qui envoie un choc électrique à une personne en état de fibrillation pour qu’elle puisse reprendre son rythme cardiaque. Il se présente sous deux versions : le modèle à implanter dans l’organisme et le modèle externe.



Notre article se concentre sur cette deuxième possibilité et son caractère obligatoire selon ce qu’impose la loi n°2018-527. Le défibrillateur est-il désormais imposé aux établissements professionnels ? Avec l’aide du groupe TECH-WAY, découvrez les éléments de réponses dans cet article.



L’acquisition de défibrillateurs est-elle obligatoire pour mon établissement ?

La nouvelle réglementation exige que tous les établissements qui reçoivent du public, ou ERP, doivent être équipés de



Pour rappel, selon l’Article R.123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, tout établissement

qui reçoit du public est considéré comme un ERP. Donc, depuis le 1er janvier 2020, les ERP ou Établissement recevant du Public supérieur à 300 personnes sont dans l’obligation de s’équiper d’un défibrillateur automatique externe ou DAE.



Cela vaut pour les ERP de catégorie 1 à 3. Et à partir de 2021, ce sont les ERP de catégorie 4 qui devront s’en équiper et ceux de catégorie 5 en 2022.



Cette réglementation peut s’avérer contraignante pour les commerces, les hôtels et autres fournisseurs de service. En revanche, ce décret peut également permettre de sauver de nombreuses de vies.



Sachant que des dizaines de milliers de malaises cardiaques surviennent dans l’Hexagone chaque année, s’équiper de ce type de matériel peut véritablement changer la donne. Pour vous aider à effectuer cette acquisition, vous pouvez faire appel à une société comme TECH-WAY, expert dans le domaine des DAE.



Parallèlement, il faut savoir qu’un massage cardiaque peut être vital en cas de malaise. Or, les matériels de défibrillation ne « font pas tout ». Ceux-ci ont pour principale fonction de délivrer un choc électrique dans une situation de fibrillation. Le massage cardiaque demeure donc très important dans une réanimation cardio-pulmonaire après la diffusion du choc électrique.



Par ailleurs, avec la panique causée par cette situation d’urgence, appliquer les bons gestes n’est pas toujours évident. Voilà pourquoi la présence d’un défibrillateur dans les lieux de travail est nécessaire mais pas suffisante. Il est également très important que les salariés de l’entreprise sachent comment utiliser ce matériel.



Ce qu’il faut savoir avant d’acheter un défibrillateur

Choisir un défibrillateur ne s’improvise pas. Pour cela, il faut prendre en compte les caractères réglementaires, techniques, mais aussi financiers.



Les caractères réglementaires :

L’une des premières choses à vérifier concerne la conformité de l’équipement. Il est important que celui-ci soit homologué par la FDA. Mais il est également essentiel de vérifier sa conformité avec les indications de l’ERC 2015 ou European Resuscitation Council.



De plus, à partir de mai 2021, tous les produits médicaux, dont les DAE ou défibrillateurs automatisés externes devront avoir une classification III. Cette indication est un garant de la qualité du produit.



Les caractères techniques :

Il est important que le défibrillateur soit livré « complet ». C’est-à-dire qu’il doit inclure son armoire de rangement, les électrodes pour adultes et pour enfants, des batteries ou piles ainsi qu’un kit de premiers soins.



A noter que ces appareils ne disposent pas toujours du même niveau d’étanchéité. Par conséquent, cette caractéristique est à bien vérifier si l’appareil est positionné en extérieur.



D’autres détails sont également à prendre en compte. Parmi eux, l’algorithme spécifique aux électrodes pédiatriques et l’assistance au massage cardiaque. Elles permettent de guider la personne durant l’usage de l’appareil.



Les caractères financiers :

Deux options : un DAE peut être soit loué, soit acheté. Pour prendre votre décision, vous pouvez demander l’avis d’un professionnel comme TECH-WAY qui pourra vous aider. Il vous suffit d’envoyer un email à l’adresse



Afin de connaître la meilleure option pour votre établissement, il convient de prendre en compte les coûts relatifs à sa mise en place. En effet, ce type d’installation implique l’achat d’une armoire, d’un kit de premier secours, mais aussi la pose du défibrillateur, l’assistance 24/7, sa maintenance, etc.



Il faut également prendre en compte le fait que certains défibrillateurs peuvent engendrer des dépenses supplémentaires. Par exemple, certaines piles ne sont fournies que par le fabricant de l’appareil ce qui peut entrainer des frais assez conséquents.



Par conséquent, il convient de bien connaître les différentes caractéristiques du dispositif. Il est également conseillé de bien se renseigner sur les coûts réels associés à l’appareil. C’est pour cette raison qu’il peut être avantageux, parfois, d’opter pour la location.

De l’avantage d’un contrat de location et de maintenance pour vos défibrillateurs

En choisissant de louer votre défibrillateur, vous pouvez profiter de nombreux avantages. Le groupe TECH-WAY peut en effet vous aider dans l’installation de votre DAE homologué neuf et complet, avec une garantie de 8 ans.



L’entreprise s’occupe aussi de la maintenance annuelle de l’appareil. Le professionnel s’engage même à remplacer certains des consommables ainsi que les pièces détachées.



Cette solution clé en main proposée par l’entreprise inclut tout ce dont vous avez besoin pour votre défibrillateur. Elle comporte la mise en place du matériel complet avec sa maintenance régulière en passant par le remplacement de pièce de rechange, voire du matériel si nécessaire.



Alors, pour l’installation de votre défibrillateur, faites-vous accompagner par un professionnel fiable qui pourra vous assister convenablement.









