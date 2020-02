Découvrir les charmes du Danemark en hiver

Qu’il s’agisse d’une promenade au cœur de la mer des Wadden, ou du « free street-food » ou encore, d’une descente à ski en plein centre-ville ou d’une visite à un spa flottant dans le port de la capitale, au Danemark il est possible de redécouvrir la beauté des choses simples, l’authenticité et l’essentiel d’un pays.Et hors saison, il est encore plus merveilleux de cueillir le côté extraordinaire du quotidien et de rendre inoubliable la plus simple expérience !Dans la mer des Wadden , inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, 72.000 tonnes d’huitres attendent d’être dégustées chaque année ! Et c’est à Limfjord que l’on cultive l’huître danoise originelle par excellence, décrite par les plus grands chefs comme l’une des meilleures au monde.Dans la mer des Wadden on peut participer à des « safaris » aux huitres et tour guidés tout au long de l’hiver et déguster ce fruit de mer dans toutes les assiettes, en bord de mer.Ce moment tout en poésie vous permettra d’apprendre les rudiments de la cueillette d’ambre . Des safaris avec des guides experts offrent la possibilité, toute l’année, de partir en quête de ce trésor naturel.Vivez une expérience de détente exceptionnelle et inoubliable avec Copenhot . Ce concept de « New Nordic Wellness » propose des installations spa extérieures dans un cadre urbain avec de l'eau de mer propre et de la chaleur créée par le bois de chauffage. Naviguez dans un jacuzzi flottant, détendez-vous entre amis dans un jacuzzi en plein air… Vous avez le choix entre plusieurs options de relaxation. Les bains chauds extérieurs et le sauna panoramique offrent notamment une vue imprenable sur le port et l’horizon.La montagne au cœur de la ville, au sommet d'une usine de transformation des déchets toujours en activité, à 85m de haut.Conçue par l'architecte danois Bjarke Ingels et récemment inaugurée en octobre 2019, cette piste de ski sur le toit mesure 450m de long et affiche une inclinaison de 45%. La partie supérieure est une piste noire, celle du milieu est une piste rouge/bleu et la partie inférieure est verte.On compte quatre remontées mécaniques transportent les personnes au sommet. Sur la piste de ski, se trouvent un parc de ski acrobatique, un parcours de slalom chronométré et un espace enfants. Le long de la piste, un sentier de randonnée et de course à pied d’une longueur totale de 490m culmine au sommet du bâtiment.Sans oublier, au sommet, un restaurant danois et au pied de la piste, un centre de ski, comprenant un café/bar, la location de skis et une boutique.Du 1er au 23 février, le Copenhagen Light Festival célèbre l’art de la lumière et le design, en offrant des expériences d’illuminations dans des espaces urbains et des lieux non traditionnels de la ville. L’occasion parfaite pour « colorer » un des mois les plus sombres de l’année.Jusqu’au 23 février, les célèbres jardins de Tivoli en plein centre de Copenhague se préparent pour une autre saison extraordinaire. L’atmosphère est celle du pays des merveilles en hiver, avec une piste de patinage sur glace, des manèges traditionnels et un igloo avec des jeux et des attractions à l’intérieur. Le tout bien sûr illuminé comme aux jours de fête grâce au Copenhagen Light Festival.Existe-t-il un meilleur moment que celui hors saison pour profiter en toute tranquillité des musées et expositions ? Le Louisiana inaugure la saison hivernale avec 3 nouvelles expositions, en particulier celle des effets de lumière et illusions d’optique de l’artiste belge Ann Veronica Janssens et celle des œuvres de l’artiste américaine Nancy Spero contre les structures existantes du pouvoir, comme l’oppression politique, le racisme et l’hégémonie masculine. Au programme aussi une exposition de sculptures de Per Kirkeby, artiste clé des collections de la Louisiana.Chaque année à Copenhague, le Winter Jazz (6-29 février) est un rendez-vous incontournable pour les passionnés de jazz. La durée et la portée nationale du festival représente l’occasion idéale de rencontrer des stars internationales en tournée, de découvrir les nouveaux projets danois primés et les concepts particulièrement intéressants comme ceux des Jazz for Kids, Future Sound of Jazz et Jazz'n'Poetry.