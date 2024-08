Décès de l'actrice américaine Gena Rowlands à l’âge de 94 ans L'étoile du cinéma indépendant américain, Gena Rowlands, s'est éteinte mercredi dernier à l'âge de 94 ans. Actrice emblématique et muse inspirante de son mari, le réalisateur John Cassavetes, elle a marqué de son empreinte le septième art avec une carrière riche et variée.



après une longue lutte contre la maladie d'Alzheimer ; un combat révélé par son fils Nick Cassavetes au New York Times en juin 2024. Sa disparition plonge le monde du cinéma dans le deuil et laisse derrière elle un héritage cinématographique exceptionnel.



C'est sous la direction de son époux qu'elle a connu certains de ses plus grands succès, notamment dans " La complicité artistique du couple Cassavetes-Rowlands a donné naissance à des oeuvres qui ont défié les conventions hollywoodiennes et ouvert la voie à une nouvelle ère du cinéma indépendant .



Gena Rowlands se distinguait par sa capacité à incarner des personnages complexes avec une intensité rare ; elle affirmait que travailler avec John Cassavetes était « très excitant, car toute la responsabilité du rôle reposait sur vos épaules ». Elle aura refusé une seule fois un rôle proposé par son mari : celui de Mabel dans " Une Femme sous influence " pour le théâtre, un personnage qu'elle jugeait « trop intense émotionnellement pour être joué tous les soirs ». Une décision sur laquelle elle reviendra à l'occasion de son adaptation au cinéma et qui en fera l'un des rôles les plus marquants de sa carrière, puisqu'elle sera nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice .

Une Femme sous Influence, de John Cassavetes 4.4

Publié le 15/08/2024 à 08:42



