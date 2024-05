Décès de Marie-France Garaud, première « spin doctor » à la française

Dotée d'une intelligence politique aiguisée, Marie-France Garaud a joué un rôle clé dans les coulisses du pouvoir. Sa carrière débute aux côtés de Georges Pompidou, dont elle devient l'une des plus proches collaboratrices. Sa finesse d'analyse et sa compréhension des mécanismes politiques lui valent rapidement le respect et l'écoute des hauts dirigeants.Après la disparition de Pompidou, elle poursuit son ascension en conseillant Jacques Chirac. Son influence s'étend alors à différents aspects stratégiques de la gouvernance du pays. Femme de conviction, Marie-France Garaud n'a jamais hésité à exprimer ses opinions tranchées, parfois au prix de controverses.Sa disparition laisse un vide dans le cœur de ceux qui l'ont côtoyée et admirée pour sa vision clairvoyante de la politique française. Marie-France Garaud restera dans les mémoires comme une personnalité incontournable qui a contribué à façonner l'histoire politique récente de la France. La première "spin doctor" à la française, pour reprendre la formule du journaliste politique Olivier Faye (Le Monde) .