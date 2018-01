Article publié le 23/01/2018 à 02:04 | Lu 147 fois Décès d'un proche : un outil en ligne pour faciliter les démarches Vous faites face au décès d'un proche et vous vous posez des questions sur les démarches à suivre. Savez qu’il existe le site Internet gouvernemental Service-public » dispose d’un tout nouvel outil online de personnalisation qui vous aide à préparer les démarches indispensables en fonction de votre situation.





À noter : pour obtenir l'information la plus précise possible, il est fortement conseillé de répondre à toutes les questions. Toutefois, sachez que vous pouvez ne répondre qu'à certaines d'entre d'elles si vous le désirez. Aucune question n'est obligatoire pour obtenir un résultat à votre recherche. Pas simple de faire face à la disparition d’un proche… Au-delà de la peine, du manque et du deuil, il faut en plus faire face à toutes une série de démarches indispensables pour organiser les obsèques, remplir les papiers, annuler la retraite, régler la succession, etc.Afin de vous faciliter les choses, un nouveau site Internet officiel mis en place par Service-public.fr (site gouvernemental) vous permet d’effectuer en ligne une évaluation des « choses à faire ».Ainsi, en fonction du lieu du décès, du type de logement où résidait la personne avant de mourir ou encore de sa situation professionnelle au moment du décès, ce questionnaire de personnalisation, vous permet de mieux faire face aux différentes démarches à mettre en place en cas de décès d'un proche.Pour ce faire, il vous suffit de remplir simplement et anonymement toutes les informations dont vous disposez afin d'obtenir des éléments plus précis concernant les choses à faire, les documents à préparer et les démarches à effectuer en fonction de la situation du défunt.À noter : pour obtenir l'information la plus précise possible, il est fortement conseillé de répondre à toutes les questions. Toutefois, sachez que vous pouvez ne répondre qu'à certaines d'entre d'elles si vous le désirez. Aucune question n'est obligatoire pour obtenir un résultat à votre recherche.