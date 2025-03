Décès d'Herbert Léonard, emporté par le cancer à l'âge de 80 ans

En 2017, Herbert Léonard avait survécu à une infection pulmonaire aiguë qui l'avait plongé dans un coma de plus d'un mois. « Je suis un miraculé », confiait-il avec une lucidité teintée d'étonnement après cet épisode ; une révélation qui marqua son arrêt définitif du tabac après des années d'une consommation excessive. « Je fume depuis l’adolescence. Jusqu’à deux paquets par jour... Mais, cette fois, j’ai définitivement arrêté. »



Le destin n'a pas offert de seconde chance au chanteur populaire : le cancer a finalement eu raison de sa résilience.



Son parcours artistique fut ponctué de hauts et de bas – comme en témoigne son accident en Belgique en 1970 (une sortie de route dramatique où il fut défiguré) – mais Herbert Léonard demeurera dans les mémoires pour son timbre unique et son tube « Pour le plaisir ». Cette mélodie entêtante des années 1980 a su traverser les décennies pour s'ancrer profondément dans l'inconscient collectif.



Les hommages affluent pour saluer la mémoire du chanteur disparu : Herbert Léonard restera un symbole de persévérance et une icône des heighties pour de nombreux(ses) babyboomers français.