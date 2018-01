Article publié le 12/01/2018 à 09:12 | Lu 79 fois De la mousse pour traiter les varices Le Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales (Snitem) annonce la sortie de quatre nouveaux films illustrant le bénéfice patient. Parmi eux, un concerne plus particulièrement les seniors puisqu’il décrit la sclérothérapie à la mousse, une technique innovante pour le traitement des varices.

Supprimer des varices parfois invisibles en un temps record, sans chirurgie et en toute sécurité ? C’est ce que propose la sclérothérapie à la mousse, une technique décrite dans cette petite vidéo. Dans la pratique, il s’agit d’une micro-injection de mousse de savon sclérosante directement dans la varice, ce qui permet de la faire « fondre ».



Pratiquée en ambulatoire, chez un phlébologue, cette technique procure des avantages notables pour le patient avec une action locale, peu douloureuse et rapide. Pour les praticiens, la sclérothérapie à la mousse fournit une grande sécurité pour le patient avec un suivi en direct de l’intervention sur la varice par échographe, comme en témoigne le Dr Gachet : « Je mesure le calibre de la varice. Je repère le bon endroit pour la traiter, un endroit où il n’y a pas d’artères, où la varice est bien rectiligne et facile d’accès. »



Pour le patient, cette alternative à la chirurgie est rassurante même si plusieurs séances peuvent être nécessaires pour faire disparaître totalement la varice.