Article publié le 29/04/2019 à 01:07 | Lu 113 fois De la mobilité des seniors En enquête* réalisée par AG2R La Mondiale et son partenaire Wimoov, association spécialisée dans la promotion de la mobilité accessible à tous revient en détail sur la mobilité des personnes âgées de 55 ans et plus. En voici les grandes lignes.

On le sait la mobilité des seniors et notamment des personnes âgées est un point clef du « bien vieillir » : bouger favorise une meilleure santé physique et rencontrer d’autres personnes permet de maintenir nos cellules grises en action. Pour faire simple.



Dans ce contexte, on comprend l’intérêt de s’intéresser à la mobilité des seniors… C’est ce qu’on fait cet assureur et cette association qui viennent de publier une nouvelle étude sur la question. On y apprend que 42% des sondés circulent principalement à pied, 41% utilisent leur voiture en tant (comme conducteur) comme mode de transport principal et seuls, 6% utilisent principalement les transports en commun. C’est peu.



Par ailleurs et toujours selon cette enquête, seuls 41% des plus de 75 ans se déplacent quotidiennement contre pratiquement les trois-quarts (74%) chez les 55-64 ans.



Il semblerait que le coût des déplacements (36% des sondés) et les problèmes de santé ou de handicap

(31%) constituent les deux principaux freins à la mobilité des seniors. Toutefois, d’autres facteurs telle, l’inadaptation du lieu de vie (18%) et la peur des transports (on ne compte plus les agressions de personnes âgées), de se perdre ou de la chute (14%) sont également évoqués.



Toujours selon cette enquête, on constate que les disparités sociales accentuent ce phénomène : ainsi, seuls 45% des seniors de 55 ans et plus percevant moins de mille euros par mois se déplacent quotidiennement contre pratiquement les trois-quatre (72%) de ceux percevant plus de 1 700 euros. C’est une grosse différence.



Le coût des déplacements et l’absence de moyens de transports collectif sont des freins plus importants pour les personnes ayant des revenus inférieurs à mille euros (respectivement 55% et 43%) que pour celles disposant de revenus supérieurs à 1 700 euros (28% et 27%).



Autre point saillant de cette étude : les dispositifs d’aides financières et humaines sont, de manière générale, méconnus : de fait, 59% des seniors n’ont pas connaissance de l’existence d’aide financière à la mobilité et par conséquent, seuls 9% en bénéficient !



Dans ce contexte, les attentes des seniors en matière de mobilité et de transport sont avant tout centrées sur une demande d’informations (45%) et d’accompagnement (37%).



Rappelons que cette baisse des déplacements des seniors est loin d’être anodine puisqu’elle peut entraîner une diminution des liens sociaux et participe à un isolement et une perte d’autonomie toujours plus accrus.



L’assureur AG2R La Mondiale et l’association Wimoov se sont engagées depuis 2015 en faveur d’une meilleure mobilité et inclusion des seniors dans la société. Plus concrètement, cette collaboration vise à permettre aux seniors les plus isolés d’être accueillis et accompagnés grâce à une offre de services adaptée à leurs besoins.



*Cette enquête a été réalisée de juin à novembre 2018 auprès d’un panel de 1 053 seniors âgés de 55 ans et plus sous la forme de questionnaires en ligne et papier distribués directement.









