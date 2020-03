Article publié le 17/03/2020 à 03:00 | Lu 61 fois De la bientraitance, soins et accompagnement par Ingrid Westercamp (livre) Les éditions L’Harmattan ont publié en début d’année, le dernier ouvrage d’Ingrid Westercamp, philosophe et pédagogue, intitulé De la bientraitance, soins et accompagnement. Un livre de 226 pages (22,5 euros) qui revient sur le concept de bientraitance afin que jamais la dignité humaine ne soit dissoute derrière la maladie et le vieillissement.

Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.



Dernier en date, cet ouvrage de la philosophe Ingrid Westercamp intitulé De la bientraitance, soins et accompagnements édité par L’Harmattan dans la collection « gérontologie en acte ». Le fait est que pas un mois ne passe sans que les médias ne relayent des mouvements de protestation des personnels travaillant en milieu hospitalier et en EHPAD.



On le sait (et cette période troublée par le coronavirus n’arrange pas les choses), le monde clinique, l’univers du soin et de l’accompagnement sont en souffrance. Dans cet esprit, cet ouvrage a pour ambition de démontrer l’importance de la « relation à la personne malade comme ressource de vie au quotidien, de ranimer la réflexion sur les moyens de traduire en actes la bientraitance, à partir d’une réflexion de fond sur ce qui la justifie et d’ouvrir des perspectives sur des stratégies et dispositifs innovants ».









