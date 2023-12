De l'influence des jus de fruits sur le système immunitaire des Français Le Fruit Juice Science Centre, organisme d’information scientifique spécialisé dans les jus de fruits, vient de dévoiler les conclusions d’une étude* réalisée en collaboration avec Savanta, un cabinet de conseil en études de marché basé à Londres qui se penche sur la consommation de jus de fruits en France et son éventuel impact sur le système immunitaire des consommateurs français. En voici les grandes lignes.







Avec l’arrivée de l’hiver, 47% des Français appréhendent de tomber malades et en particulier de contracter un rhume. Depuis l’apparition du Covid-19, plus de la moitié des Français, soit 51%, déclarent qu’ils s’isolent immédiatement dès l’apparition de symptômes de maladie.



Même si seulement deux tiers des Français indiquent avoir recours à des médicaments, les remèdes maison restent populaires. En tête de liste, on trouve le jus de citron pressé et le miel (58%), suivis du jus d’orange (44%), que les gens consomment au moins deux fois par jour.



En ce qui concerne leur alimentation, les Français sont convaincus que les fruits sont l’une des meilleures sources pour renforcer leur immunité en hiver, avec un taux de 71%. De plus, la vitamine C (78%), la vitamine D (57%) et le magnésium (45%) sont les trois éléments que les Français considèrent comme renforçant leur système immunitaire pendant la saison hivernale.



De manière significative, 80% des Français estiment que le jus d’orange est la principale source de vitamine C, et 73,5% sont persuadés que sa consommation renforce leur système immunitaire. Cependant, seul 42% des Français sont conscients de tous les bienfaits que les jus de fruits peuvent leur apporter.



En réaction à ces données, le Dr Laurence Plumey précise les points suivants : « (…) Il est un fait que la consommation raisonnable d’un verre de 150 ml de jus d’orange apporte environ 84% de la valeur

nutritionnelle de référence fixée pour la vitamine C au Royaume Uni et en Europe. C’est donc important et cette valeur est quasiment la même entre un jus maison et un jus d’orange 100% pur jus ».



Et d’ajouter : « un verre de jus d’orange par jour assure donc d’avoir quasiment sa vitamine C de la journée. C’est important à l’approche de l’hiver. Mais ce n’est pas tout, car il faut savoir qu’il y a aussi des anti-oxydants de type polyphénols (hespéridine), du magnésium et de la vitamine B9 (acide folique). Par ailleurs, je rappelle qu’il n’y a jamais de sucre ajouté dans les jus de fruits (ndlr : les 100% pur jus ».



Selon cette toute nouvelle étude, le jus de fruit le plus populaire reste le jus d’orange, apprécié par près de 80% des consommateurs, suivi par le jus de pomme à 53% en deuxième place, et, en troisième position, l’ananas recueille l’adhésion de 37,5% des amateurs.



On remarquera que les hommes sont plus enclins à préférer le jus d’orange, avec 81% d’entre eux affirmant en consommer, par rapport à 77% chez les femmes, tandis que le jus de pomme semble être légèrement plus consommé par ces dernières, bien que la différence soit relativement minime, avec 55% contre 52%.



Point notable : la consommation de jus de fruits faits maison reste très peu répandue en France, avec

seulement 18,5% des Français qui préfèrent cette option. En revanche, une proportion beaucoup plus importante, soit 46%, préfère les jus de fruits à longue conservation.



Par ailleurs, et sans trop de surprise d’ailleurs, la hausse des prix a un impact significatif sur la consommation de jus de fruits en France, car plus de la moitié des Français (55,4 %) déclarent la réduire en raison de l’inflation.



Cependant, il est important de noter que les Français reconnaissent toujours que les jus de fruits demeurent une excellente source de vitamine C, avec un taux d’approbation de 88%. En outre, 61% d’entre eux déclarent en consommer en raison de leur richesse en vitamines, 34% les considèrent comme une source d’énergie précieuse et, 52% estiment qu’ils sont un choix sain.



De plus, le goût joue un rôle significatif, car les deux-tiers des sondés déclarent apprécier la saveur des jus de fruits.



*Étude menée en septembre 2023 par Savanta ComRes auprès de 2024 répondants de 18 à 99 ans, qui consomment des jus de fruits au moins plusieurs fois par an.

