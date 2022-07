Article publié le 28/07/2022 à 04:27 | Lu 264 fois De l'art de coordonner les couleurs de vos accessoires





Parfois, il est difficile d’identifier pourquoi un look est réussi ou pas. Vous faîtes donc plusieurs tentatives jusqu’à obtenir un rendu qui vous convienne… Mais cela peut s’avérer chronophage… Heureusement, pour les jours où vous n'avez pas le temps, il existe des astuces pour un look parfait. Certaines sont assez simples, notamment au niveau des accessoires. Ces derniers constituent souvent la touche final qui fera toute la différence dans votre tenue.





Des pièces dans la même famille de couleurs

Tout d’abord, gardez à l’esprit que coordonner vos accessoires est la stratégie qui vous permet de sublimer votre look. Porter des accessoires de la même couleur ou de la même famille de couleurs est donc un moyen raffiné d'unifier un look.



L’une des astuces les plus faciles est de choisir des accessoires monochromes. Mais vous pouvez également rechercher des pièces dans une même palette de couleurs.



Voici trois méthodes d’associations :

- Porter diverses nuances d’une même couleur, comme des déclinaisons de rouge par exemple.

- Combiner des teintes proches, comme des bleus et des violets ou des jaunes et des oranges.

- Ou encore, élargir la palette en associant des couleurs complémentaires, comme des blancs, des bronzes et des bruns.



Comme on peut le voir, les accessoires n'ont pas forcément besoin d'être exactement de la même teinte ! Mais simplement de la même famille de couleurs. Par exemple, vous pouvez ne porter que des accessoires bleu marine. Ou bien, vous combinez vos chaussures et vos gants de couleur bleu marine avec un sac à main bleu roi.



Alternativement, il est aussi possible d’utiliser des accessoires à motifs pour faire le lien entre deux couleurs. Si vous avez un sac imprimé léopard, accordez-le alors à des chaussures, une ceinture et un chapeau marrons ou noirs.



Une palette de couleurs selon votre garde-robe

Pour choisir une palette de couleurs, analysez vos teintes préférées dans votre garde-robe : sont-elles plutôt froides ou plutôt chaudes ? Sont-elles vives, pastels ou neutres ? Sélectionnez ensuite, une palette qui se coordonnera avec la plupart des



Voici quelques exemples : si vous avez majoritairement des couleurs froides, vous pouvez privilégier les accessoires bleu marine. Avec des couleurs chaudes, optez plutôt pour des tons bronze ou bruns. Il est également facile de trouver des chaussures et des sacs dans des tons blancs, bordeaux et autres nuances de rouge.



Les teintes neutres : oui, mais sans excès

De nombreuses femmes optent pour des accessoires de base dans des tons neutres, qu’elles peuvent porter avec toutes leurs tenues et en toutes circonstances. En fait, c’est une fausse bonne idée !



En effet, les pièces simples et neutres fonctionnent assez bien avec de nombreux looks, mais elles peuvent rapidement devenir ennuyeuses et fades si vous les portez trop souvent. Optez plutôt pour des pièces colorées qui correspondent à votre personnalité et améliorent votre image.



Tenez compte de vos différentes humeurs et de l’image que vous voulez renvoyer. Des accessoires polyvalents sont très appréciables, mais il convient aussi d'ajouter de la texture, de la couleur et un style unique à votre garde-robe.



Des accessoires fidèles à votre style

De même, mieux vaut acheter des accessoires correspondant à votre style que des pièces à la mode. Si vous en abusez, vous risquez en effet de ressembler à un cliché de catalogue.



Veillez aussi à ce que vos accessoires ne détournent pas l'attention de votre beauté naturelle. Ils ne doivent pas non plus entrer en conflit avec votre tenue. Surtout si vous avez un look assez marqué et distinctif.



Au contraire, vous aimez les vêtements aux décorations subtiles et aux coupes classiques ? Alors, vous pouvez oser quelques accessoires tendance. Mais toujours sans excès !



Enfin, au-delà de leur style, portez aussi des types d’accessoires qui reflètent votre personnalité. Certaines personnes adorent les grosses boucles d’oreilles tandis que d’autres préfèrent les montres plus discrètes.



De même, de nos jours, il est possible de considérer votre téléphone comme un véritable accessoire de mode. Dans ce cas, changez sa coque Samsung Galaxy S22 Ultra au gré de vos tenues ! Ainsi, il s’intégrera parfaitement à votre style.



Des couleurs qui accentuent certaines zones de votre corps

Par ailleurs, sachez que les accessoires peuvent mettre en valeur certaines zones de votre corps. Le but étant avant tout d’attirer le regard.



Veillez donc à ce que leurs couleurs et leur emplacement soient complémentaires. Par exemple, des lunettes de soleil épaisses et de couleur vive attireront le regard sur votre visage. En revanche, des chaussures flashy ou brillantes porteront l’attention sur vos pieds.



Des bijoux pour compléter votre couleur

Enfin, le choix de vos bijoux et de leur métal peut tout changer dans votre look. Ici encore, il faut considérer



Associez des métaux aux tons froids, comme l'argent ou le platine à des vêtements aux couleurs froides. De même, les métaux aux tons chauds, comme l'or, le bronze ou le cuivre s'accordent parfaitement avec les teintes plus chaudes. Typiquement, si vous portez du rouge, enfilez une bague en or !



Ces mêmes conseils s’appliquent aux pierres précieuses, dont les couleurs peuvent être chaudes, froides ou plus neutres. Toutefois, leur capacité à réfléchir la lumière les rend plus polyvalentes que les métaux. D’ailleurs, une des questions qui revient souvent est : faut-il coordonner les couleurs de vos accessoires ? La réponse est oui, mais… Voici donc comment obtenir une tenue coordonnée même par manque de temps, d’inspiration ou d’énergie.Tout d’abord, gardez à l’esprit que coordonner vos accessoires est la stratégie qui vous permet de sublimer votre look. Porter des accessoires de la même couleur ou de la même famille de couleurs est donc un moyen raffiné d'unifier un look.L’une des astuces les plus faciles est de choisir des accessoires monochromes. Mais vous pouvez également rechercher des pièces dans une même palette de couleurs.- Porter diverses nuances d’une même couleur, comme des déclinaisons de rouge par exemple.- Combiner des teintes proches, comme des bleus et des violets ou des jaunes et des oranges.- Ou encore, élargir la palette en associant des couleurs complémentaires, comme des blancs, des bronzes et des bruns.Comme on peut le voir, les accessoires n'ont pas forcément besoin d'être exactement de la même teinte ! Mais simplement de la même famille de couleurs. Par exemple, vous pouvez ne porter que des accessoires bleu marine. Ou bien, vous combinez vos chaussures et vos gants de couleur bleu marine avec un sac à main bleu roi.Alternativement, il est aussi possible d’utiliser des accessoires à motifs pour faire le lien entre deux couleurs. Si vous avez un sac imprimé léopard, accordez-le alors à des chaussures, une ceinture et un chapeau marrons ou noirs.Pour choisir une palette de couleurs, analysez vos teintes préférées dans votre garde-robe : sont-elles plutôt froides ou plutôt chaudes ? Sont-elles vives, pastels ou neutres ? Sélectionnez ensuite, une palette qui se coordonnera avec la plupart des couleurs de votre garde-robe si vous avez majoritairement des couleurs froides, vous pouvez privilégier les accessoires bleu marine. Avec des couleurs chaudes, optez plutôt pour des tons bronze ou bruns. Il est également facile de trouver des chaussures et des sacs dans des tons blancs, bordeaux et autres nuances de rouge.De nombreuses femmes optent pour des accessoires de base dans des tons neutres, qu’elles peuvent porter avec toutes leurs tenues et en toutes circonstances. En fait, c’est une fausse bonne idée !En effet, les pièces simples et neutres fonctionnent assez bien avec de nombreux looks, mais elles peuvent rapidement devenir ennuyeuses et fades si vous les portez trop souvent. Optez plutôt pour des pièces colorées qui correspondent à votre personnalité et améliorent votre image.Tenez compte de vos différentes humeurs et de l’image que vous voulez renvoyer. Des accessoires polyvalents sont très appréciables, mais il convient aussi d'ajouter de la texture, de la couleur et un style unique à votre garde-robe.De même, mieux vaut acheter des accessoires correspondant à votre style que des pièces à la mode. Si vous en abusez, vous risquez en effet de ressembler à un cliché de catalogue.Veillez aussi à ce que vos accessoires ne détournent pas l'attention de votre beauté naturelle. Ils ne doivent pas non plus entrer en conflit avec votre tenue. Surtout si vous avez un look assez marqué et distinctif.Au contraire, vous aimez les vêtements aux décorations subtiles et aux coupes classiques ? Alors, vous pouvez oser quelques accessoires tendance. Mais toujours sans excès !Enfin, au-delà de leur style, portez aussi des types d’accessoires qui reflètent votre personnalité. Certaines personnes adorent les grosses boucles d’oreilles tandis que d’autres préfèrent les montres plus discrètes.De même, de nos jours, il est possible de considérer votre téléphone comme un véritable accessoire de mode. Dans ce cas, changez sa coque Samsung Galaxy S22 Ultra au gré de vos tenues ! Ainsi, il s’intégrera parfaitement à votre style. Trouvez-en une facilement en ligne , dans une infinité de looks, coloris et motifs. Sachez qu’il est même possible de personnaliser votre propre coque de téléphone.Par ailleurs, sachez que les accessoires peuvent mettre en valeur certaines zones de votre corps. Le but étant avant tout d’attirer le regard.Veillez donc à ce que leurs couleurs et leur emplacement soient complémentaires. Par exemple, des lunettes de soleil épaisses et de couleur vive attireront le regard sur votre visage. En revanche, des chaussures flashy ou brillantes porteront l’attention sur vos pieds.Enfin, le choix de vos bijoux et de leur métal peut tout changer dans votre look. Ici encore, il faut considérer les tons de votre palette chromatique préférée Associez des métaux aux tons froids, comme l'argent ou le platine à des vêtements aux couleurs froides. De même, les métaux aux tons chauds, comme l'or, le bronze ou le cuivre s'accordent parfaitement avec les teintes plus chaudes. Typiquement, si vous portez du rouge, enfilez une bague en or !Ces mêmes conseils s’appliquent aux pierres précieuses, dont les couleurs peuvent être chaudes, froides ou plus neutres. Toutefois, leur capacité à réfléchir la lumière les rend plus polyvalentes que les métaux.









Dans la même rubrique < > Soldes : quels sont les droits des consommateurs ? Promotions trompeuses, faux avis, démarchage abusif : durcissement des sanctions