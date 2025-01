David Bouvarel : lauréat de la dotation scientifique de la Fondation Médéric Alzheimer Face aux difficultés rencontrées par les jeunes chercheurs pour obtenir des financements, la Fondation Médéric Alzheimer encourage les activités de recherche sur Alzheimer : David Bouvarel, doctorant en neuropsychologie est le lauréat de la dotation scientifique pour sa thèse « Compensation des déficits mnésiques par un encodage moteur pour les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer : preuve de concept d’une intervention non-médicamenteuse à domicile ». PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mardi 21 Janvier 2025





Le projet repose sur l’idée qu'apprendre en mouvement rend l'apprentissage plus résistant à l'oubli. Cette étude proposera à des personnes en début de maladie de regarder des vidéos montrant des actions du quotidien, telles que boire un verre d'eau, étendre son linge, ou prendre un médicament.



Face à ces vidéos, les personnes auront trois options :

Regarder simplement les vidéos

S'imaginer en train de réaliser les actions montrées

Réaliser les actions montrées



Il est attendu que les actions réalisées soient mieux retenues que les autres. Si cela est démontré, il sera possible de dire que, pour des tâches essentielles à la vie autonome, les apprentissages peuvent être favorisés et améliorés en mobilisant le corps.



Le jury a souligné l’intérêt de ce projet qui met l’accent sur l’apprentissage par le corps et le geste. Le sujet est porteur de sens et présente un grand potentiel d’applications pratiques, tant en institutions qu’à domicile.



La dotation de 35.000 euros perçue par le Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition (LPNC) de l’Université de Grenoble, permettra de finaliser l’étude pour publication, de terminer le travail de thèse et de disséminer l’intervention à domicile.



Depuis sa création, la recherche en sciences humaines et sociales (SHS) et en santé publique fait partie de l’ADN de la Fondation. Plus de 100 jeunes chercheurs ont été soutenus au travers de prix, bourses, dotation, pour un montant global de plus d’un million d’euros.



La maladie d'Alzheimer affecte la mémoire, une faculté mentale essentielle qui permet de « savoir-faire » et de « pouvoir faire ». Cependant, certaines ressources sont préservées au début de la pathologie : des réseaux fonctionnels associés à la motricité demeurent intacts à un stade modéré de la maladie.







