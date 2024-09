Dans avec les vivants d'Amélie Louis : lever le voile sur l'héritage transgénérationnel (livre) Hello Editions ont publié en juillet dernier, Danse avec les vivants, le dernier livre (160 pages) d’Amélie Louis ; un roman « pour tous » qui vous fera revisiter votre histoire et redécouvrir vos racines familiales ainsi que tous les non-dits familiaux pour vous offrir une voie vers la libération personnelle. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 10/09/2024 à 07:00





Le livre explore l’idée que l’on n’hérite pas seulement des gènes de ses ancêtres, mais aussi des blessures, des secrets et des traumatismes qui restent souvent enfouis dans le silence des générations passées. L'écriture du livre Danse avec les vivants a été déclenchée par une période de confinement, durant laquelle l'auteur a ressenti le besoin impérieux de partager son expérience de "l'enfant de remplacement" et de déterrer les secrets longtemps enfouis de sa propre lignée.Pour ce faire, elle s'est inspirée de la théorie du « syndrome du gisant » mise en lumière par le docteur Salomon Sellam et de la notion de l'inconscient collectif familial, initialement évoquée par Freud, pour structurer son récit.Convaincue que l'écriture romanesque est le meilleur moyen de transmettre des vérités universelles, elle a choisi ce format pour Danse avec les vivants afin de permettre aux lecteurs de se connecter émotionnellement à l'histoire et d'entamer leur propre cheminement intérieur.Les secrets de famille et les traumatismes non résolus, souvent transmis de génération en génération, influencent subtilement mais profondément les vies individuelles. Face à des questionnements croissants sur l’origine de certains maux émotionnels et comportementaux, un nombre grandissant de personnes se tourne vers la psychologie transgénérationnelle.Une approche qui permet de comprendre comment les expériences non résolues des ancêtres continuent de peser sur les choix et les émotions des générations suivantes ! Dans cet esprit, ce livre explore les secrets et les non-dits familiaux pour offrir une voie vers la libération personnelle.Le livre explore l’idée que l’on n’hérite pas seulement des gènes de ses ancêtres, mais aussi des blessures, des secrets et des traumatismes qui restent souvent enfouis dans le silence des générations passées.







