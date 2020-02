Article publié le 10/02/2020 à 01:00 | Lu 146 fois Damart : une ligne de sneakers trendy et confortable Pour le printemps et l’été prochain, le géant de l’habillement français Damart va proposer toute une collection de nouveautés SS 2020 by Damart estampillée "wellness" qui allie confort et innovation textile ! Parmi ces produits, une ligne de sneakers avec technologie Amortyl. Pour marche loin et bien.

On le sait, la marche reste l’activité physique la plus répandue et la plus facile à exercer au quotidien. Et pour cause, il suffit de mettre un pas devant l’autre et d’avancer. Sachant qu’il est conseillé de faire 10.000 pas par jour pour rester en forme. Et plus encore, c’est mieux.



Mais bon, encore faut-il être équipé des bonnes chaussures. Pour aller loin, c’est bien connu, il convient de choisir parfaitement sa monture. C’est pareil pour les pieds ! Pour effectuer ces 10.000 pas quotidiens, encore faut-il être bien chaussé. Et confortablement si possible.



Dans cet esprit et pour la saison prochaine, Damart va lancer une ligne de sneakers aux couleurs chatoyantes (trois coloris) qui apporteront une touche sportive et chic à toutes les tenues. Grâce à sa dernière technologie brevetée Amortyl les chocs liés aux mouvements de marche sont réduits de 30% et les sensations de fatigue sont nettement diminuées. Compter 69,99 euros.



Parmi les autres produits de la collection, le fameux débardeur en Thermolactyl Sensitive, le smoking infroissable avec sa technologie Easywear, le maillot de bain Perfect Body qui sculpte la silhouette et la collection PAP fleurie 100% viscose qui laisse respirer la peau ! Vivement le printemps.











Dans la même rubrique : < > Dites NON au démarchage téléphonique avec UFC-Que Choisir Don en magasin : tout savoir sur l'arrondi solidaire