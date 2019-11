Article publié le 25/11/2019 à 05:39 | Lu 119 fois Dagny Carlsson : elle découvre Internet à l'âge de 99 ans On le sait, de plus en plus de personnes âgées découvrent les joies du web sur le tard… En voici un nouvel exemple. En effet, la Suédoise Dagny Carlsson s’est initiée au web à l’âge de 99 ans. Depuis, elle tient un blog dans lequel elle prodigue ses conseils et donne son avis sur le monde d’aujourd’hui… Elle est âgée de 107 ans !

On parle souvent de fracture numérique. Certes, elle existe, c’est indéniable : en France par exemple, seul un senior sur quatre de 75 ans et plus utilise Internet. Et parmi les non-utilisateurs, une part importante d’entre eux évoque des difficultés à apprendre et comprendre l’informatique, ce qui leur en bloque l’accès…



Pourtant, certains s’en sortent bien, voire même très bien. C’est le cas de la Suédoise Dagny Carlson, née le 8 mai 1912, qui a découvert Internet à l’âge de 99 ans lors d’un cours informatique ! Depuis, la centenaire s’est prêtée en jeu et a créé son propre blog dans lequel elle se fait appeler Bojan.



Aujourd’hui âgée de 107 ans, elle poursuit son aventure online en prodiguant sur son blog, des conseils sur la vie quotidienne mais également ses réflexions sur le monde d’aujourd’hui et son évolution. Lorsqu’on lui demande ce qui lui a permis de vivre aussi longtemps, elle répond : « de bons gènes et la curiosité ».



Selon Sysomos, les bloggeurs âgés de 51 ans et plus représentent désormais 7.1% de la blogosphère. Un chiffre non négligeable en 2019 quand on sait qu’il existe 505 millions de blogs dans le monde…











