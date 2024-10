DREES : le point sur les grandes causes de décès en France en 2022 La Direction de la recherche, des études et de l’évaluation des statistiques (DREES)* a présenté cette semaine, deux études complémentaires qui dévoilent les statistiques sur les grandes causes de décès en France en 2022. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Jeudi 10 Octobre 2024

Parmi la population qui résidait en France en 2022, 673.190 personnes sont décédées, un effectif plus élevé qu’en 2020 et 2021, deux années pourtant fortement impactées par l’épidémie de Covid-19. Ces personnes mortes étaient en moyenne plus âgées qu’en 2021, avec un taux qui a fortement augmenté chez les personnes de 85 ans et plus. Le taux de mortalité a été stable par rapport à l'année précédente, tous âges confondus (886,6 décès pour 100 000 habitants), et plus élevé que celui auquel conduirait la prolongation des tendances baissières sur la période 2015-2019.



Toujours en 2022, les tumeurs - autrement dit les cancers, ont été la première cause de décès et ont compté pour un quart des disparitions. Précisons que ces morts par cancer ont concerné des personnes en moyenne plus jeunes que ceux décédés de toutes causes confondues. On notera que la mortalité par tumeur a poursuivi sa tendance baissière et qu'elle s'est stabilisée chez les femmes.



Les maladies cardio-neurovasculaires (comme par exemple l’infarctus du myocarde, l‘AVC et l’insuffisance cardiaque), ont représenté la deuxième cause de décès (20,8%). Ces disparitions ont concerné des personnes généralement âgées (de fait, il s’agit de la cause la plus fréquente chez les 85 ans et plus). Entre 2021 et 2022, la mortalité due aux maladies cardio-neurovasculaires - qui tient là aussi compte du vieillissement de la population, a augmenté légèrement chez les femmes, alors qu’elle est restée stable chez les hommes. Comme en 2021, cette mortalité a été plus élevée tous sexes et tous âges confondus, que ce que suggérait la prolongation des tendances d’avant la crise sanitaire.



Les décès dus à des maladies de l’appareil respiratoire (hors Covid-19) ont fortement progressé et ont représenté 6,7% des morts, soit la 3ème cause de décès en 2022. La mortalité se rapprochait alors de son niveau d’avant crise sanitaire. La moitié des personnes décédées avaient 86 ans ou plus. La hausse constatée en 2022 pourrait s’expliquer en partie par les deux épidémies de grippe saisonnières 2021-22 et 2022-23 et à la circulation active d’autres virus respiratoires.



À l’inverse, le nombre de décès dus au Covid-19 a diminué de près d’un tiers par rapport à 2021 et est devenue la 5ème cause de décès. Selon ces nouvelles statistiques, ce recul pourrait s’expliquer en grande partie par l’atteinte d’une immunité collective élevée au niveau national comme international (couverture vaccinale large, moindre virulence des variants). Ce recul devrait se poursuive en 2023.



Toujours en 2022, le nombre de décès dus à des causes externes s’est élevé à 44.800 soit 6,7% des décès. Les causes externes ont représenté ainsi la deuxième cause de mortalité chez les personnes de moins de 65 ans, après les tumeurs.



Pour la première fois depuis 2020, la mortalité due aux causes externes, en particulier les accidents, a été aussi significativement plus élevée que ce suggérait la prolongation des tendances d’avant-crise sanitaire. La mortalité due aux accidents a ainsi augmenté dans toutes les classes d’âge, notamment chez les plus de 85 ans. Cette hausse a été portée par une augmentation des chutes et des accidents domestiques. Les décès dus à des accidents de transport ont également augmenté sans pour autant retrouver le niveau d’avant la crise sanitaire.



La hausse de la mortalité pour la majorité des autres grandes causes s'est poursuivie en 2022, en rupture avec la tendance à la baisse qui était observée avant la crise sanitaire du Covid-19. C’est notamment le cas des maladies endocriniennes et des maladies de l’appareil digestif.



Enfin, la part des décès en établissement public de santé a continué de diminuer, alors que celles en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et à domicile progressaient.



*Avec le Centre d’épidémiologie des causes médicales de décès de l’Inserm (CépiDc-Inserm) et Santé Publique France, analysent les causes médicales de décès des personnes résidentes et décédées en France en 2022.







La rédaction vous conseille < > Thrombose veineuse : lancement d'une grande campagne d'information à destination du grand public Amylose cardiaque : vers une avancée majeure chez les personnes âgées