Cybersécurité : cinq précautions à prendre avant de partir en vacances Les vacances d'été font de vous la proie idéale des hackers. Évitez cette fâcheuse situation grâce à ces cinq conseils -simples et pratiques- de cybersécurité avec Arnaud de Backer, directeur des ventes de la région EMEA chez Keeper Security.







Les vacances d'été se rapprochent à grand pas et vous planifiez ce repos bien mérité ? Pour autant, sachez que de simples actions telles que l'utilisation du Wi-Fi public dans les aéroports, les hôtels ou les lieux touristiques peuvent rendre vos appareils vulnérables au piratage et compromettre votre cyber-identité.



Pour vous aider à protéger vos appareils, votre identité, vos données financières, vos documents sensibles et vos mots de passe, voici cinq bonnes pratiques à mettre en place en matière de cybersécurité et à adopter cet été. Et à chaque grand départ en vacances ou en déplacement à l’étranger.

1. Limitez les messages sur les réseaux sociaux qui mentionnent votre destination ! On le sait, de nos jours, les posts sur les réseaux sociaux sont devenus l'activité préférée des voyageurs...



Cependant, il est dangereux de publier des messages avant et pendant que vous voyagez et de divulguer votre position exacte alors que vous êtes encore sur place.



Une fois que votre position est exposée publiquement, n'importe quel acteur malveillant peut vous prendre pour cible. Des cambrioleurs qui ciblent votre domicile qui est bien évidemment vide puisque vous annoncez à la terre entière que vous êtes à l’autre bout de la France ou du monde.



D’autre part, et bien que cela puisse sembler improbable en tant que touriste, les locaux qui connaissent mieux votre environnement auront également plus de facilité à vous localiser que vous ne le pensez...



Si vous êtes toujours tenté de publier vos plus belles photos sur Instagram, attendez d'avoir déménagé dans une nouvelle destination ou mieux encore, le moment où vous serez rentré chez vous... L’idéal : postez en décalé.

2. Évitez les réseaux Wi-Fi publics bien qu'il puisse être difficile de trouver un réseau Wi-Fi fiable lors d'un voyage, il vaut mieux être en sécurité que dangereusement connecté aux réseaux Wi-Fi publics.



Les attaquants peuvent utiliser ce que l'on appelle une attaque de type « man-in-the-middle » (MITM) lorsque votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi public, ce qui permet aux hackers d'accéder à votre navigateur ou à votre application et de récupérer vos données stockées.



En règle générale, les réseaux Wi-Fi publics doivent toujours être évités. N'hésitez pas à acheter une carte SIM locale pour surfer en toute tranquillité. Surtout, si votre téléphone possède deux cartes SIM, ce qui est le cas de nombreux mobiles de nos jours.

3. Envisagez d'utiliser un VPN lorsque vous voyagez, l'utilisation d'un réseau privé virtuel (les fameux VPN, indispensable en Chine par exemple) vous permet de rester protégé lorsque vous vous connectez depuis n'importe quel endroit.



Non seulement un VPN vous permet d'éviter la limite de bande passante, mais il protège également votre identité en ligne et sécurise votre connexion depuis n'importe quel endroit, même si vous vous trouvez sur un tout autre continent.

4. Téléchargez les documents importants pour les sauvegarder voyager vers des destinations et des attractions touristiques nouvelles et inconnues peut être chaotique, ce qui augmente le risque de vol ou d'égarement d'effets personnels importants (passeports, visas, dossiers médicaux, etc.).



En téléchargeant des copies de ces documents importants contenant des informations très sensibles vers un gestionnaire de mots de passe sécurisé, vous disposerez de copies numériques de sauvegarde en cas de perte ou de vol.

5. Partagez en toute sécurité des informations d'urgence avec une source de confiance pendant vos vacances, renforcez votre sécurité en partageant des informations importantes avec des membres de votre famille ou des amis de confiance, afin qu'ils puissent y accéder en cas d'urgence.



Utilisez un service chiffré pour partager en toute sécurité des informations d'assurance ou des documents d'identité, comme votre passeport, pour une durée limitée.



Ainsi, en cas d'urgence médicale ou autre, il pourra vous aider sans que des informations sensibles soient exposées par mail, SMS ou messagerie, ce, même à l'autre bout du monde.

Article publié le 22/06/2023



