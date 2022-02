Article publié le 17/02/2022 à 04:44 | Lu 157 fois Culture et patrimoine : "Envoûtantes Dames Blanches", quand un ancien couvent est devenu EHPAD





Du 17 au 23 février 2022, les équipes de la maison de retraite médicalisée Les Dames Blanches (Yvetot, Normandie) vont présenter le troisième et dernier volet de la trilogie « Envoutantes Dames Blanches », un projet artistique réalisé avec le concours des résidents de cette maison de retraite qui fut un ancien couvent. Détails.

Les Dames Blanches sont inscrites dans le patrimoine historique de la ville d’Yvetot. Cet ancien

couvent, transformé en maison de retraite -EHPAD-, a toujours rempli une fonction sociale envers les habitants de la commune, que ce soit à travers le rôle des religieuses dans l’éducation ou l’accueil de nos aînés aujourd’hui.



Dans cet esprit, les équipes de cette structure ont voulu retracer cette belle histoire à travers un « mapping video », c’est-à-dire une fresque lumineuse projetée sur les murs de la chapelle. Un discipline artistique qui mêle vidéo, photo, art pictural, musique…



Soutenu par l’ARS, ce projet est né il y a quatre ans et a d’ores et déjà donné lieu à deux spectacles. Le

premier était centré sur la genèse du bâtiment, les vitraux et l’enseignement des religieuses. Le

deuxième abordait la période de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à la création de la maison de

retraite.



Ce dernier volet (présenté à partir d’aujourd’hui) est dédié à l’histoire actuelle du lieu et donne la parole aux soignants, aux résidents et à leurs familles pour nous présenter leur quotidien, moments de vie et de partage.



Les résidents de l’établissement, leurs proches et les soignants ont pris une part active aux ateliers de création qui se sont déroulés tout au long de l’année, comme un « fil rouge » : des ateliers d’écriture, d’enregistrement pour les voix-off, de « light painting », de vidéos…



À leurs côtés, tout un réseau de partenaires s’est mobilisé : l’association PIX3L pour la réalisation du

mapping vidéo, l’école Saint-Michel pour la création des vitraux, la Maîtrise de Seine-Maritime pour

la musique, la médiathèque de la ville pour l’écriture du scénario… Le financement a été apporté par

l’ARS et la DRAC dans le cadre du projet « culture et santé ».



Comme les années précédentes, c’est sur les murs et les voutes de la médiathèque L’Assemblaye que le résultat de leur travail sera projeté du 17 au 23 février de 18 heures à 20 heures. Des visites guidées de la médiathèque, suivies d’une expo-projection sont organisées toutes les demi-heures. Elles permettent aux visiteurs de s’imprégner du lieu, de donner leur avis et d’échanger.



Derrière ce projet se cache la volonté des équipes des Dames Blanches de saisir toutes les opportunités pour ouvrir cette établissement pour personnes âgées sur l’extérieur. Il s’agit ainsi de favoriser le maintien des liens sociaux et au-delà, de faire évoluer le regard que la société porte sur les maisons de retraite.



Dans les mois qui viennent, en collaboration avec l’école Saint-Michel, sera publié un roman

graphique, ultime témoin de cette belle aventure. Toutes les productions artistiques issues de ces

quatre années de travail vont par ailleurs être conservées par la commune pour nourrir la mémoire

collective.

​La belle histoire d’une chapelle transformée en médiathèque pour une maison de retraite Il y a 12 ans, de grands travaux de rénovation étaient entrepris dans la maison de retraite médicalisée Les Dames Blanches à Yvetot pour offrir aux personnes accueillies un environnement sécurisé adapté à leurs besoins. Au cœur du projet architectural : la volonté de préserver une chapelle datant du XIXe siècle en la transformant en médiathèque ouverte sur l’extérieur.



Rebaptisée L’Assemblaye, la chapelle est ainsi devenue un lieu d’animation et de culture, où aiment se réunir les résidents, les élèves du collège et les habitants de la commune. Plus de 8 ans après son ouverture, le succès ne se dément pas.



Un pôle multimédia, avec ordinateurs et tablettes en libre accès pour le grand public, a été mis en service. Des bénévoles et des jeunes en service civique proposent des animations aux résidents. Des

ateliers d’écriture, des projections-conférences, des rencontres avec des auteurs sont organisés régulièrement.



C’est dans ce contexte que le directeur de l’établissement et son équipe ont imaginé le projet culturel « Envoutantes Dames Blanches », témoignant de la richesse historique du lieu ainsi que du dynamisme de l’établissement et des personnes âgées qu’il accueille.









Dans la même rubrique < > "Avant la retraite" de Thomas Bernhard au Théâtre de la Porte Saint-Martin : terrifiant et magistral Le Frac Ile de France expose Bruno Serralongue