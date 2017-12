Article publié le 12/12/2017 à 07:33 | Lu 223 fois Cuisine d'antan et d'aujourd'hui : des moments à partager entre générations Pourquoi et comment cuisiner des plats simples, bons, et sains, avec les plus jeunes ? Les gastronomies des deux générations sont-elles inconciliables ou au contraire se rejoignent-elles ? Aujourd’hui, de 10h à 12h à Paris, Olivier Chaput, le chef préféré des enfants, Ysabelle Levasseur, diététicienne et nutritionniste de renom, Jonas Pariente, fondateur du Grand Mas Project ainsi que des acteurs de terrain répondront à ces questions en dévoilant leurs meilleures astuces !

Fort de son succès en 2015-2016 lors de la deuxième édition du concours de gastronomie, Silver Fourchette, programme national de sensibilisation visant à promouvoir une alimentation Santé & Plaisir pour tous les seniors, a conçu un grand tour de France gastronomique présent dans 14 départements.



Ce festival d’animations culinaires a débuté en juin 2017 avec le plaisir et la cuisine comme trait d’union intergénérationnel.



Les intervenants

Olivier Chaput

Ce jeune chef hyperactif et engagé n’a qu’un seul objectif : transmettre et partager sa passion pour la gastronomie à travers différents projets... Sa cuisine rime avec plaisir et audace. On le qualifie de cuisinier radical par sa façon de mettre en avant les produits sans artifice. Entre tradition et saveurs du monde, son univers culinaire s’illustre à travers de nouvelles saveurs qu’il harmonise dans ses assiettes.



Membre Euro-Toques, de l’Ordre Culinaire International, de la Marmite d'Or, de l'Académie Culinaire de France et Disciple d’Escoffier, il se donne également pour mission d’apporter aux chefs ce que le quotidien leur emporte : recul, inspiration extérieure, créativité et renouveau.



Chef de son établissement "Show Devant", il est aussi consultant en art culinaire et formateur professionnel. Olivier est un chef passionné par son art et conscient du monde qui l'entoure. Ce sont ces qualités qui l'ont naturellement conduit à s'investir sur des sujets importants comme : redonner aux jeunes générations des repères alimentaires dans une société ou tentations et mauvaises habitudes sont omniprésentes.



Ysabelle Levasseur

« Apprenons ou ré-apprenons à nous nourrir et non pas à nous remplir. Ensemble, nous trouverons des solutions pour que manger puisse rimer avec santé et que manger reste toujours un plaisir ! »… Ysabelle Levasseur est Diététicienne Libérale à Paris et à Cannes.



Référente pour le projet pilote de l’ARS, le PAERPA, projet de lutte contre la dénutrition des personnes âgées, elle intervient en milieu médical notamment en EHPAD. Elle forme également le personnel de cuisine, les auxiliaires de vie ainsi que les infirmiers à l’alimentation spécifique des seniors et organise des ateliers et conférence sur ce thème. « Que ton alimentation soit ta première médecine » disait Hippocrate.



Cela a toujours été son leitmotiv car la prévention doit rester préférable.Elle enseigne la nutrition et diététique en école. Elle anime notamment des ateliers nutrition avec les enfants et donne des cours de cuisine. Experte en nutrition, elle est régulièrement sollicitée par les médias pour donner son avis diététique ou analyser des produits. Elle est l’auteur du livre « Allégez votre assiette », chez Alpen.



Jonas Pariente

Réalisateur de documentaires, il fonde Grandmas Project, web-série collaborative partageant les recettes et récits de grands-mères du monde entier, filmées par leurs petits-enfants, pour partager et célébrer collectivement ce que nos grands-mères nou sont transmis à travers la cuisine, ce qu’il appelle « le plus délicieux patrimoine de l’humanité ».

RDV : le mardi 12 décembre de 10h00 à 12h00

Mairie du 11ème arrondissement de Paris

12 Place Léon Blum 75011

Métro Voltaire

Événement gratuit - inscriptions obligatoires