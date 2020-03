Article publié le 16/03/2020 à 01:00 | Lu 86 fois Croisieurope : l'hiver aux Caraibes avec la Belle des Océans Le nouveau navire maritime du croisiériste strasbourgeois CroisiEurope, « La Belle des Océans » rejoindra sa destination hivernale, les Caraïbes d’octobre 2020 jusqu’au début du mois d’avril 2021. De décors idylliques en paysages de rêve, ce sont de véritables coins de paradis que proposent de découvrir nos croisières dans les Caraïbes.

Certains vont se dire qu’avec ce « foutu » coronavirus, ce n’est pas le meilleur moment pour réserver une croisière. Et bien non. En effet, on peut légitiment espérer que d’ici là, la pandémie aura pris fin et que tout sera rentré dans l’ordre. Ce sera même le moment idéal pour oublier tout cela et laisser le virus derrière nous…



Ainsi, après une première saison estivale passée au Québec sur le Saint-Laurent entre Montréal et Saint-Pierre-et-Miquelon, le nouveau navire maritime de CroisiEurope, La Belle des Océans (103 mètres de long et 120 passagers) rejoindra sa destination hivernale aux Caraïbes du 11 octobre 2020 jusqu’au 5 avril 2021.



On ne présente plus Croisieurope, une entreprise de Strasbourg encore en mains familiales, grand spécialiste des croisières fluviales. Si les fleuves d’Europe, mais également d’Asie et d’Afrique sont très présents dans son catalogue, l’enseigne propose également quelques croisières en Méditerranée à bord de La belle de l’Adriatique.

Depuis le printemps dernier, un second navire maritime arrive au sein de Croisieurope : La belle des Océans (ex Silver Discoverer). Ce bateau va compléter l’offre des croisières en mers pour l’entreprise strasbourgeoise.



D’une longueur de 103 mètres de long et de 15 mètres de large (encore à « taille humaine » pour un bateau de croisière), La belle des Océans dispose de sept ponts pour une capacité de 120 passagers qui logeront dans 60 suites spacieuses toutes avec vues extérieures (ce qui n’est pas le cas sur les « monstres des mers » où certaines cabines sont « aveugles ») et neuf disposent même de balcons privatifs !



Toutes ces suites offrent bien évidemment d’une salle de bains. Elles sont équipées d’une douche italienne et les chambres disposent de tout le confort possible en mer : bureau, armoire encastrée avec coffre-fort, mini-bar, télévision écran plat, climatisation, etc.



Côté services, ce navire est doté de deux salons-bar, d’un restaurant, d’un bar-restaurant gril autour de la piscine, d’un centre fitness, d’un salon de beauté avec coiffeur, d’un spa et d’un service de blanchisserie.



Deux itinéraires exclusifs et inédits de 10 jours /8 nuits sont proposés :

• Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Soufrière (Sainte-Lucie), Union Island (Les Grenadines), Fort-de-France (Martinique), Les Saintes (Guadeloupe), Saint-Barthélemy et Marie Galante (Guadeloupe). Et quatre excursions incluses en Guadeloupe, sur l’île de Grande-Terre avec ses villages colorés et ses marchés animés ; en Martinique, la chaleureuse “île aux fleurs” aux paysages enchantés ; puis une découverte de l’île de Marie-Galante et de Saint-Barthélemy, la plus “jet-setteuse” des îles Caraïbes.



Ou alors

• Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Saint-Kitts, Tortola (îles Vierges britanniques), La Romana (République dominicaine), Samana (République dominicaine), Jost Van Dyke (Iles Vierges britanniques) et Saint-Barthélemy.

Là encore, quatre excursions incluses : en Guadeloupe, l’île de Grande-Terre, ses villages colorés et ses marchés animés; en République dominicaine, à la découverte des baleines à bosse ; à Jost Van Dyke, le joyau discret des îles Vierges britanniques ; et à Saint-Barthélemy, la plus “jet-setteuse” des îles Caraïbes.



Rappelons que La Belle des Océans amarre ou ancre dans des îles accessibles uniquement aux bateaux de petites capacités (Les Saintes, Marie-Galante, Saint-Barth). Un vrai plus !

Croisieurope

Téléphone : 0 826 101 234



Dernière minute : annulation gratuite sans frais jusqu’à 30 jours avant le départ. Valable entre le 9/03 et le 1er/05/2020, pour toute nouvelle réservation sur tous les départs port/port prévus jusqu’au 31/08/2020 (hors réservation effectuée sur le site internet CroisiEurope, hors frais d’acheminements et frais de dossier). Cette dérogation temporaire aux conditions particulières de vente en matière d’annulation est non rétroactive. : 0 826 101 234: annulation gratuite sans frais jusqu’à 30 jours avant le départ. Valable entre le 9/03 et le 1er/05/2020, pour toute nouvelle réservation sur tous les départs port/port prévus jusqu’au 31/08/2020 (hors réservation effectuée sur le site internet CroisiEurope, hors frais d’acheminements et frais de dossier). Cette dérogation temporaire aux conditions particulières de vente en matière d’annulation est non rétroactive.











