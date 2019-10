Article publié le 30/10/2019 à 01:00 | Lu 181 fois Croisieurope : l'été, La Belle des Océans croise de Montréal à Saint-Pierre et Miquelon Le nouveau navire maritime du croisiériste strasbourgeois CroisiEurope, « La Belle des Océans » rejoindra sa destination estivale au Canada, en juin 2020, sur le Saint-Laurent pour un itinéraire exclusif inédit. Un moyen original de découvrir nos cousins canadiens et leur culture.

Bonne nouvelle pour les amateurs de croisières en mer. En effet, Croisieurope, « le » spécialiste des croisières fluviales possède un second navire maritime depuis quelques mois ; baptisé La belle des Océans, ce beau bateau de 103 mètres de long d’une capacité de 120 passagers naviguera dès l’été prochain sur le Saint-Laurent pour vous faire découvrir le Canada et le Québec.



On ne présente plus Croisieurope, une entreprise de Strasbourg encore en mains familiales, grand spécialiste des croisières fluviales. Si les fleuves d’Europe, mais également d’Asie et d’Afrique sont très présents dans son catalogue, l’enseigne propose également quelques croisières en Méditerranée à bord de La belle de l’Adriatique.



Depuis le printemps dernier, un second navire maritime arrive au sein de Croisieurope : La belle des Océans (ex Silver Discoverer). Ce bateau va compléter l’offre des croisières en mers pour l’entreprise strasbourgeoise.

D’une longueur de 103 mètres de long et de 15 mètres de large (encore à « taille humaine » pour un bateau de croisière), La belle des Océans dispose de sept ponts pour une capacité de 120 passagers qui logeront dans 60 suites spacieuses toutes avec vues extérieures (ce qui n’est pas le cas sur les « monstres des mers » où certaines cabines sont « aveugles ») et neuf disposent même de balcons privatifs !



Toutes ces suites offrent bien évidemment d’une salle de bains. Elles sont équipées d’une douche italienne et les chambres disposent de tout le confort possible en mer : bureau, armoire encastrée avec coffre-fort, mini-bar, télévision écran plat, climatisation, etc.



Côté services, ce navire est doté de deux salons-bar, d’un restaurant, d’un bar-restaurant gril autour de la piscine, d’un centre fitness, d’un salon de beauté avec coiffeur, d’un spa et d’un service de blanchisserie.





Saint-Pierre Ò Montréal Départs 2020 : 14/06 • 4/07 • 22/07 • 9/08 • 27/08 • 14/09 Réf. : SPM_PP

Montréal Ò Saint-Pierre Départs 2020 : 26/06 • 14/07 • 1er/08 • 19/08 • 6/09 • 24/09 Réf. : MSP_PP



Offre de lancement : à partir de 4.499 euros/pers. au lieu de 4.999 euros, possibilité de vols au départ de Paris.



Croisieurope

De juin à septembre, Croisieurope propose une croisière de 11 jours de Montréal jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon (et sens inverse) ; elle proposera des escales hautes en couleurs et riches en émotions : Montréal, Québec, Tadoussac, Baie-Comeau, Gaspé, Cap-aux-Meules, Saint-Pierre (ou sens inverse).

Croisieurope
Téléphone : 0 826 101 234











