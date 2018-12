Article publié le 20/12/2018 à 04:03 | Lu 75 fois Croisière en Norvège : entre aurores boréales et journées sans nuit Voici une belle idée de croisière d’hiver... ou d'été. En effet, le spécialiste des pays scandinaves, Hurtigruten, propose jusqu’au mois de mars, une croisière de douze jours en Norvège qui remonte toute la côte ouest du pays et qui vous permet de découvrir les fameuses aurores boréales. Un voyage unique et inoubliable sur un navire avec tout le confort.

L’hiver arctique, d'octobre à mars, est la saison des aurores boréales (aurores polaires de l’hémisphères nord). A bord des navires Hurtigruten, les voyageurs ont l’assurance d’être aux premières loges pour admirer ce phénomène lumineux extraordinaire caractérisé par des voiles extrêmement colorés dans le ciel nocturne.



En effet, la navigation loin des lumières des villes permet de maximiser ses chances d’admirer ce phénomène astral provoqué par l'interaction entre les particules chargées du vent solaire et la haute atmosphère.



Si vous décidez de partir plus tard, sachez que la période d’avril à mai est également intéressante puisqu’elle permet de vivre trois saisons au cours d’un seul et même voyage ! En effet, la lumière du jour revient, la neige et la glace commencent à fondre, les rivières dégèlent et la verdure fait son apparition dans le sud.



Tandis que dans le nord, au-delà du Cercle arctique, l'hiver est toujours présent et les sommets des montagnes blanches baignent dans le soleil. Plus tard encore, vous pouvez profiter de magnifiques paysages ensoleillés 24/24h puisqu’au nord du Cercle Polaire Arctique, entre juin et août, le soleil ne se couche jamais.



A bord des navires de l’Express Côtier, les passagers observent les paysages norvégiens dont le soleil éternel révèle des couleurs et des ambiances merveilleuses. Bon à savoir, jusqu'au 31 décembre, Hurtigruten offre une excursion pour toute réservation d’une croisière en Norvège, entre février et août 2019.



Réservations : au 01 58 30 86 86 ou sur hurtigruten.fr













