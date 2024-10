Crémants ou vins effervescents ? Une sélection de bonnes bouteilles pour se faire plaisir... Vins effervescents, pétillants, perlants, mousseux et crémants, les termes sont multiples pour désigner ces nombreux vins français élaborés dans toutes les grandes régions viticoles. Il faut néanmoins savoir que le terme officiel défini par la réglementation européenne est vin mousseux. Un fait qu’il faut accepter en dépit de sa connotation péjorative, qui a tendance à mettre en doute la qualité de ces vins. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 31/10/2024

Précisons qu’il existe trois types de vins mousseux : le Vin Mousseux (VM), le Vin Mousseux de Qualité (VMQ) et le Vin Mousseux de Qualité Produit dans une Région Déterminée (VMQPRD).



C’est à partir de cette dernière catégorie que sont élaborés les crémants qui adoptent quelques contraintes supplémentaires comme les vendanges manuelles, un rendement limité, un vieillissement de 9 mois au minimum ou une teneur en sucre limitée dans son maximum.



Rappelons que l’adoption par la profession du terme de Crémant ne date que de 1975 après un accord avec la Champagne qui refusait que soit utilisé le terme de méthode champenoise sur les étiquettes des différents vins effervescents français. A noter que certains adoptent également des méthodes en AB (agriculture biologique).



On affirmera sans hésiter que l’appellation crémant offre une certitude en matière de qualité. A ce titre, ce sont des produits qui supportent totalement la comparaison avec des vins de Champagne.



La France n’est pas le seul pays à produire des « mousseux ». L’Italie avec des spumante comme le Proseco, l’Espagne avec les espumoso comme le Cava ou l’Allemagne avec le Sekt sont également de grands producteurs de vins pétillants. Même les Japonais élaborent des sakés pétillants.



Plus qu’une concurrence, le Crémant est une alternative au Champagne et contribue tout autant à l’aspect festif d’un repas ou d’une soirée. Bien sûr, les tarifs des Crémants sont plus doux que ceux du Champagne et permettent de se retrouver entre amis autour d’une jolie bouteille, sans pour autant se ruiner.



Voici donc une sélection de quelques crémants issus des principales régions de France.



De la Loire, deux vins, la maison Langlois et la maison J. de Villebois

Le premier est une ancienne maison familiale fondée en 1885 sur les bords de la Loire et possède une solide expérience en matière de vins effervescents.



Au fil des années, c’est le groupe Bollinger qui, dès 1973, apportera à cette maison familiale, la consolidation indispensable à son développement à l’étranger.



Avec ce Blanc de Blancs 2020, nous avons un vin cultivé en agriculture biologique en méthode traditionnelle et élaboré à partir de raisins en cépage chenin et chardonnay.



Le vieillissement sur lattes est de 3 ans au lieu des 12 mois exigés par l’AOP crémant de Loire. Quant à son dosage en sucre, il n’est que de 2 g/L.



Sa robe jaune pâle est d’une belle luminosité et dégage des cordons de bulles d’une jolie délicatesse. Le nez de fleurs blanches laisse apparaître une bouche à la fois vive et souple avec quelques notes citronnées en finale.



Servi très frais (8°/10°), il sera un bel apéritif et conviendra particulièrement à un joli plateau de fruits de mer.



Langlois, Crémant de Loire Blanc de Blancs 2020, 22,95 €.



Toujours en AOP crémant de Loire, le J. de Villebois Collection 1180 brut offre également de belles sensations.



Elaboré à partir de trois cépages : chenin blanc, cabernet franc et chardonnay qui ont été cultivés sur des sols d’argile et de silice. Après des vendanges manuelles le crémant J. de Villebois est élevé pendant une période de 12 mois dans des caves en tuffeau.



Il offre une robe dorée d’où se dégage des chapelets de fines bulles. Au nez, on relève l’intensité des agrumes dont on retrouve la vivacité en bouche qui se termine par une belle rondeur. Crémant de Loire J. de Villebois, 9,80€.



Autre région viticole de France grande productrice de crémant, l’Alsace possède également une belle expertise en matière de vins effervescents.



Réputée pour ses productions, la Cave de Turckheim, qui possède une gamme riche de Crémants, vient de présenter la cuvée M. Il s’agit d’un vin extra brut élaboré à partir d’un assemblage de chardonnay et de pinot blanc.



Avec un élevage sur lattes de plus de quatre ans, il bénéficie de toute l’attention du maître de chai de la coopérative. Surtout, il est conçu sans sucre ajouté ce qui lui apporte toute sa tonicité.



Des chapelets de bulles délicates lui confèrent de l’élégance ; une élégance qui est confirmée en bouche. Le M de la cave de Turckheim sera en accord parfait avec un plateau de fruits de mer mais également avec une part de kougelhopf.



Créée en 1955, la cave de Turckheim réunit les récoltes de 250 vignerons dont les différentes parcelles couvrent 400 ha dont 60 ha sont cultivés en agriculture biologique.



Cave de Turckheim, Crémant d’Alsace M extra brut, 12,40€ chez les cavistes.



Restons en Alsace avec la maison Wolfberger qui est l’une des plus importantes coopératives du vignoble alsacien.



Baptisée Ice Papillon, cette cuvée présentée en demi-sec est avant tout destinée à intégrer des cocktails. Il est même conseillé de la consommer avec des glaçons.



Un vin pétillant qui sera parfait sous forme de Spritz mais aussi, avec du Campari uniquement. L’amertume du Campari contrebalançant la douceur de ce crémant, l’Apérol déjà très sucré ne conviendra pas.



Ses origines s’affichent sur son étiquette avec une large coiffe d’alsacienne ainsi qu’un cerf dont les bois changent de couleur dès que la bonne température est atteinte dans le réfrigérateur.



Wolfberger, Ice Papillon 10,80€.



Si certaines régions possèdent une antériorité en matière de production de vins effervescents, la région bordelaise n’est pas de celles qui viennent tout de suite à l’esprit. Et pourtant, la maison Jaillance propose dans son catalogue un joli crémant de Bordeaux.



Il faut savoir que Jaillance possède une solide expérience en matière de vins effervescents en étant producteur de Clairette de Die depuis 1951.



Avec ce Crémant de Bordeaux Brut AOC (une appellation établie depuis 1990), il est possible de se faire plaisir à un prix tout à fait raisonnable. Elaboré à 100% avec un cépage sémillon, il dégage un nez d’agrumes et de fleurs blanches, la robe laisse s’échapper un chapelet de fines bulles.



En bouche, on apprécie la fraîcheur et l’équilibre. La finale pâtissière est particulièrement agréable. Jaillance a également conçu un crémant brut rosé particulièrement raffiné élaboré en 100% merlot.



Une belle robe saumonée, des bulles fines précède un nez de petits fruits rouges que l’on retrouve en bouche. Des vins parfaits à l’apéritif.



A partir de 6,80€ la bouteille en grande et moyenne surface.



Joël Chassaing-Cuvillier







La rédaction vous conseille < > Domaine Roc de l'Abbaye : un beau coffret de trois vins à offrir ou à s'offrir Les Foires aux vins : tout savoir sur le millésime 2024