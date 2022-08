Article publié le 10/08/2022 à 05:05 | Lu 183 fois Créez un diamant de couleur personnalisé en souvenir de votre amour éternel





Il fût un temps où l'aspect d’un diamant était le plus important. Les diamants devaient être absolument transparents et incolores, ainsi qu’exempts d'impuretés. Ce n'est pas un hasard si la valeur des diamants était, et est toujours, déterminée par les "quatre C" (Couleur, Clarté, Taille et Carat). Mais, les temps ont changé... Désormais ce sont les diamants de couleur qui ont le vent en poupe. Très appréciés par les acheteurs ils sont aussi beaucoup plus coûteux.





Aussi incroyable que cela puisse vous paraître, vous pouvez obtenir un véritable diamant de couleur certifié à partir des cheveux ou des cendres de l’être chéri. On l’appelle, plus communément, « diamant commémoratif ou du souvenir ».



Comment transformer les cheveux de l’être aimé en de charmants diamants colorés

Avez-vous déjà pensé à porter votre



Transformer le défunt en « quelque chose » à toucher et à admirer. Pour certains, cela peut sembler un peu macabre ou étrange, mais ces dernières années, cette tendance à valeur ajoutée s'est propagée.



Après la crémation, à partir des cendres du défunt, il est possible de conserver son ADN dans un diamant coloré du souvenir. Et lorsqu'un autre type d'inhumation est choisi et que le défunt ne sera pas incinéré, l'ADN peut être prélevé sur les cheveux.



Déjà dans l'Antiquité il était d'usage de conserver les reliques des êtres chers et de garder leurs cheveux ou leurs cendres, mais le désir d'avoir des diamants à partir des cendres de crémation vient du Japon, où le culte des ancêtres et le maintien d'une relation avec eux est bien plus intense que chez les Européens. Au Japon, la crémation touche 99% des défunts.



Les



Pour obtenir un vrai beau diamant, il est nécessaire d’avoir environ 200 g de cendres de crémation ou 10 g de cheveux (après la crémation d'un homme de poids moyen, environ 80 kg, on obtient 2,5 kg de cendres.). On extrait des cheveux ou cendres, grâce à une technique spécifique, le carbone qu’ils contiennent.



Le carbone est l'élément chimique de la vie. Lors de la crémation, la majeure partie du carbone contenu dans le corps s'évapore sous forme de CO2 mais il en reste suffisamment dans les cendres pour fabriquer plus d'un diamant.



Les



A leur arrivée au laboratoire, les cendres de crémation, cheveux ou autres objets personnels sont marqués du numéro de protocole attribué au moment de la commande. Ce numéro est maintenu tout au long du processus jusqu'à la certification finale.



Par des processus chimiques / physiques, le carbone est extrait. C’est l'élément essentiel à partir duquel le diamant se développe même dans la nature (tous les diamants, en fait, sont formés par un réseau cristallin tridimensionnel composé d'atomes de carbone).



Le carbone, soumis à des pressions et des températures élevées, se transforme en graphite et ses atomes s'alignent de manière plus régulière ; cela facilite l'étape suivante. En fait, le graphite est la substance qui, à l'intérieur de machines spéciales, donnera vie au diamant.



Le graphite est compacté dans une cellule de croissance spéciale qui recrée les conditions idéales pour la formation non perturbée du diamant, la cristallisation du carbone. La cellule de croissance est insérée dans une machine HPHT qui abrite un diamant à la fois.



A l'intérieur de la cellule, à une pression d'environ 60.000 bars et à une température de 1.400 °C, la structure du graphite se transforme lentement en diamant. Le temps de séjour dans ces conditions détermine la taille du diamant.



Une fois la cellule de croissance ouverte, on trouve un diamant brut qui a ses propres facettes irrégulières naturelles et qui peut simplement être nettoyé et livré tel quel. Ou alors, le diamant commémoratif peut être taillé à la main et teinté en fonction des choix effectués lors de la commande.



Tout le processus prend entre 6 et 10 mois, logistique incluse. Au terme de cette évolution, le diamant obtenu à partir des cheveux reçoit une certification officielle. Vous entrez en possession d’un véritable diamant.



Comment les diamants commémoratifs à partir de cheveux obtiennent-ils des couleurs différentes ?

Le diamant commémoratif est un diamant synthétique aux nuances blanc/bleu. Étant fabriqué sans adjonction de produits chimiques, son aspect peut varier selon le mode de vie du défunt et l'environnement où il a vécu.



Cependant, grâce à des procédés de synthèse très particuliers, proposés, par exemple, par la société Suisse LONITÉ™ il est possible de donner une couleur aux diamants fabriqués à partir de cheveux ou de cendres.



Que signifient les différentes couleurs

Certaines études menées dans le domaine de la psychologie ont montré comment différentes significations se cachent derrière les couleurs et comment elles affectent l'esprit d'une personne qui "entre en contact" avec elles.



C’est pour cette raison qu’il est important de connaître la signification de chaque couleur afin de choisir celle qui correspond le plus à l’émotion suscitée par l’être cher disparu :

Rouge : le pouvoir et la passion

Blanc : l’engagement et la loyauté

Vert : le bien-être et la sincérité

Jaune et Orange : l’optimisme et l’énergie

Rose : l’innocence et la tendresse

Violet, Mauve et Bleu : le rêve et la poésie.



Combien coûte la fabrication d'un diamant de couleur personnalisé à partir de cheveux ?

Il est difficile d’indiquer ici le prix d’un diamant du souvenir tant son tarif dépend de sa couleur, de son poids en carats, de sa taille et du fabricant auquel vous vous adressez.



Une entreprise comme LONITÉ™ maîtrise parfaitement la technologie pour colorer les diamants commémoratifs à partir de cheveux et propose des tarifs tout à fait raisonnables.



Contrairement aux diamants colorés naturels qui sont extrêmement onéreux, ceux obtenus en laboratoire ont un prix tout à fait abordable.



Enfin, il ne faut pas oublier qu’un diamant du souvenir fabriqué à partir des cheveux permet d’avoir proche de soi, à tout jamais, l’être aimé disparu. Non seulement pour vous mais aussi pour les générations futures. Vous pourrez le transmettre à vos enfants qui pourront faire de même avec les leurs ! Cependant, grâce à la technologie il est possible de fabriquer des diamants de couleur à des tarifs bien plus abordables, à partir du carbone de cheveux.Aussi incroyable que cela puisse vous paraître, vous pouvez obtenir un véritable diamant de couleur certifié à partir des cheveux ou des cendres de l’être chéri. On l’appelle, plus communément, « diamant commémoratif ou du souvenir ».Avez-vous déjà pensé à porter votre proche disparu près de vous à tout moment ? Nous ne parlons pas seulement d'un souvenir mais de le transporter physiquement avec vous, près de votre cœur.Transformer le défunt en « quelque chose » à toucher et à admirer. Pour certains, cela peut sembler un peu macabre ou étrange, mais ces dernières années, cette tendance à valeur ajoutée s'est propagée.Après la crémation, à partir des cendres du défunt, il est possible de conserver son ADN dans un diamant coloré du souvenir. Et lorsqu'un autre type d'inhumation est choisi et que le défunt ne sera pas incinéré, l'ADN peut être prélevé sur les cheveux.Déjà dans l'Antiquité il était d'usage de conserver les reliques des êtres chers et de garder leurs cheveux ou leurs cendres, mais le désir d'avoir des diamants à partir des cendres de crémation vient du Japon, où le culte des ancêtres et le maintien d'une relation avec eux est bien plus intense que chez les Européens. Au Japon, la crémation touche 99% des défunts.Les diamants commémoratifs sont des diamants synthétiques générés en laboratoire exclusivement à partir des cendres du défunt, sans ajout d'additifs.Pour obtenir un vrai beau diamant, il est nécessaire d’avoir environ 200 g de cendres de crémation ou 10 g de cheveux (après la crémation d'un homme de poids moyen, environ 80 kg, on obtient 2,5 kg de cendres.). On extrait des cheveux ou cendres, grâce à une technique spécifique, le carbone qu’ils contiennent.Le carbone est l'élément chimique de la vie. Lors de la crémation, la majeure partie du carbone contenu dans le corps s'évapore sous forme de CO2 mais il en reste suffisamment dans les cendres pour fabriquer plus d'un diamant.Les cheveux contiennent beaucoup de carbone et si vous souhaitez fabriquer le diamant du souvenir uniquement à partir d'eux, faites juste attention à garder une mèche de 10 grammes.A leur arrivée au laboratoire, les cendres de crémation, cheveux ou autres objets personnels sont marqués du numéro de protocole attribué au moment de la commande. Ce numéro est maintenu tout au long du processus jusqu'à la certification finale.Par des processus chimiques / physiques, le carbone est extrait. C’est l'élément essentiel à partir duquel le diamant se développe même dans la nature (tous les diamants, en fait, sont formés par un réseau cristallin tridimensionnel composé d'atomes de carbone).Le carbone, soumis à des pressions et des températures élevées, se transforme en graphite et ses atomes s'alignent de manière plus régulière ; cela facilite l'étape suivante. En fait, le graphite est la substance qui, à l'intérieur de machines spéciales, donnera vie au diamant.Le graphite est compacté dans une cellule de croissance spéciale qui recrée les conditions idéales pour la formation non perturbée du diamant, la cristallisation du carbone. La cellule de croissance est insérée dans une machine HPHT qui abrite un diamant à la fois.A l'intérieur de la cellule, à une pression d'environ 60.000 bars et à une température de 1.400 °C, la structure du graphite se transforme lentement en diamant. Le temps de séjour dans ces conditions détermine la taille du diamant.Une fois la cellule de croissance ouverte, on trouve un diamant brut qui a ses propres facettes irrégulières naturelles et qui peut simplement être nettoyé et livré tel quel. Ou alors, le diamant commémoratif peut être taillé à la main et teinté en fonction des choix effectués lors de la commande.Tout le processus prend entre 6 et 10 mois, logistique incluse. Au terme de cette évolution, le diamant obtenu à partir des cheveux reçoit une certification officielle. Vous entrez en possession d’un véritable diamant.Le diamant commémoratif est un diamant synthétique aux nuances blanc/bleu. Étant fabriqué sans adjonction de produits chimiques, son aspect peut varier selon le mode de vie du défunt et l'environnement où il a vécu.Cependant, grâce à des procédés de synthèse très particuliers, proposés, par exemple, par la société Suisse LONITÉ™ il est possible de donner une couleur aux diamants fabriqués à partir de cheveux ou de cendres.Certaines études menées dans le domaine de la psychologie ont montré comment différentes significations se cachent derrière les couleurs et comment elles affectent l'esprit d'une personne qui "entre en contact" avec elles.Rouge : le pouvoir et la passionBlanc : l’engagement et la loyautéVert : le bien-être et la sincéritéJaune et Orange : l’optimisme et l’énergieRose : l’innocence et la tendresseViolet, Mauve et Bleu : le rêve et la poésie.Il est difficile d’indiquer ici le prix d’un diamant du souvenir tant son tarif dépend de sa couleur, de son poids en carats, de sa taille et du fabricant auquel vous vous adressez.Une entreprise comme LONITÉ™ maîtrise parfaitement la technologie pour colorer les diamants commémoratifs à partir de cheveux et propose des tarifs tout à fait raisonnables.Contrairement aux diamants colorés naturels qui sont extrêmement onéreux, ceux obtenus en laboratoire ont un prix tout à fait abordable.Enfin, il ne faut pas oublier qu’un diamant du souvenir fabriqué à partir des cheveux permet d’avoir proche de soi, à tout jamais, l’être aimé disparu. Non seulement pour vous mais aussi pour les générations futures. Vous pourrez le transmettre à vos enfants qui pourront faire de même avec les leurs !









Dans la même rubrique < > Espagne : un couple de septuagénaires pris en plein acte sexuel dans un parc de Zamora Philippe Berquin, 63 ans, va participer à la Mini-Transat avec son voilier Hector