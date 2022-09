Article publié le 08/09/2022 à 10:25 | Lu 97 fois Création du SPLS : le Syndicat des Professionnels du Logement des Seniors





Signe des temps : les professionnels de l’aménagement du domicile des seniors ont décidé de se regroupent au sein d’un syndicat professionnel, le SPLS, pour normaliser la qualité des travaux effectués au domicile des seniors et des ainés. Détails.

Toutes les enquêtes montrent que 85% des Français souhaitent vieillir à domicile, plutôt qu’intégrer des structures collectives, maisons de retraite,...



Depuis quelques années, les pouvoirs publics ont pris la mesure de ce souhait et entamé le virage domiciliaire (réorientation des aides vers le maintien à domicile) avec deux piliers : les services à la personne, connus depuis longtemps, et l’aménagement du domicile.



Sujet relativement récent, l’aménagement du domicile est soutenu par plusieurs mesures. Le groupe Action Logement a ainsi mis en place, entre 2020 et 2021, une aide qui permettait aux plus âgés de transformer une baignoire en douche.



Par ailleurs, la dernière campagne présidentielle a été l’occasion de la formulation du projet d’une prime baptisée « MaPrimeAdapt’ », qui, sur le modèle de « MaPrimeRenov’ » pour le financement de la transition énergétique, permettrait de financer des travaux d’adaptation du logement pour les seniors.



Pour mieux répondre à l’enjeu majeur de l’accompagnement du grand âge, des professionnels de l’aménagement du domicile des seniors ont souhaité rassembler leurs compétences.



Cette démarche se traduit donc par la création d’une nouvelle organisation professionnelle baptisée : le Syndicat des Professionnels du Logement des Seniors (SPLS).



Sa vocation première ? Il s’agit de normaliser progressivement le niveau de qualité des professionnels impliqués dans des travaux au domicile des personnes âgées. A ce titre, des initiatives en faveur de la qualité seront annoncées progressivement.



Et si la qualité -des matériaux, des solutions retenues et des intervenants- reste le facteur clé pour l’aménagement du logement d’un ainé, être d’abord un professionnel du bâtiment capable également d’intégrer les spécificités liées à l’âge des occupants s’avère bien évidemment indispensable.



Dans cet esprit, le SPLS affirme qu’il ava s’employer à recenser des bonnes pratiques, à les formuler dans des documents, à entamer des démarches de certification, en faisant dialoguer les différents corps de métier entre eux, mais aussi avec les professions de santé.



Aujourd’hui, la gamme des travaux concernés s’est étendue de l’aménagement des sanitaires, au monte-escaliers, à la domotique, ...



Présidé par Marc Chaponic, Directeur Général de la société Lergon’home, le SPLS compte parmi ses membres fondateurs, les entreprises Dom&Vie, Easy Shower, Indépendance Royale et Kinédo. Le Syndicat regroupe d’ores et déjà une cinquantaine d’entreprises adhérentes.













