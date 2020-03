Article publié le 26/03/2020 à 02:00 | Lu 101 fois Covidom : l'appli pour un télésuivi des patients porteurs ou suspectés de Covid-19 La nouvelle application gratuite Covidom est destinée au suivi médical à domicile des patients porteurs ou suspectés d'être infectés par le Covid-19 passés par certains Hôpitaux de Paris (AP-HP) mais qui ne nécessitent pas d'être hospitalisés. Chaque jour, le patient confiné reçoit un questionnaire médical et en cas de symptômes aigus, une équipe soignante est alertée. Service-public.fr vous en dit plus.





Dans un premier temps, l'application s'adresse aux patients passés par les Hôpitaux de Paris (AP-HP). En effet, ce dispositif est déployé depuis le 9 mars 2020 dans les hôpitaux Bichat et Pitié-Salpêtrière, deux établissements de santé de référence (ESR) pour le Covid-19 de l'AP-HP. Il sera utilisé plus largement pour suivre l'ensemble des patients passés par l'AP-HP.



Comment ça marche ?

Lors d'une première consultation, le médecin crée le profil du patient dans la plateforme en saisissant ses données administratives et les données médicales utiles ;

Le patient répond ensuite quotidiennement à un questionnaire simple en ligne, depuis un ordinateur ou via l'application disponible sur les principaux stores. La fréquence du questionnaire est variable selon le risque et la période ;



En fonction de la réponse au questionnaire, des alertes peuvent être générées. Par exemple, en cas de forte fièvre ou de gêne respiratoire importante signalée par le patient, l'équipe soignante est alertée et contacte le patient pour adapter le suivi et la prise en charge ;

En cas d'urgence immédiate, il sera demandé au patient de se mettre en relation avec le 15.

Un centre de télésurveillance médicale est mis en place pour suivre les alertes de l'ensemble des patients inclus dans Covidom.



À savoir : cet outil va nourrir notamment les travaux en cours concernant l'accompagnement de la prise en charge des patients en ville.



