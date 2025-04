Covid : une campagne de renouvellement vaccinal pour les plus âgés à partir de mi-avril Bon à savoir pour les seniors et les ainés. Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid aura lieu au printemps 2025 du 14 avril au 15 juin 2025 afin de protéger -dans la durée- les personnes les plus âgées et les plus vulnérables. Cette dernière est mise en place conformément à l'avis de la Haute Autorité de santé (HAS). À qui s'adresse ce renouvellement vaccinal ? Service-Public.fr vous donne toutes les informations. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Lundi 7 Avril 2025





Dans ce contexte, sont concernées les personnes suivantes : les plus de 80 ans ;

les immunodéprimés, quel que soit leur âge ;

les personnes en Ehpad ou en USLD, quel que soit leur âge ;

et enfin, toute personne à très haut risque selon chaque situation médicale individuelle et dans le cadre d’une décision médicale partagée avec l’équipe soignante.



Les dates de la campagne sont les suivantes :



Cette dernière se déroulera du 14 avril au 15 juin 2025 , avec une extension possible jusqu’au 15 juillet 2025 en fonction de la situation épidémiologique.



Rappelons que le renouvellement vaccinal peut être réalisé à partir de 3 mois après la dernière injection ou la dernière infection à la Covid-19.



Selon les préconisations de la HAS du février dernier, le renouvellement vaccinal prévu au printemps 2025 a pour ambition de protéger les personnes âgées et celles à risque de développer une forme grave de la maladie, notamment à l'approche de la période estivale durant laquelle une circulation du virus a été observée les années précédentes.

Dans ce contexte, le renouvellement vaccinal peut être réalisé à partir de 3 mois après la dernière injection ou la dernière infection à la Covid-19.

Les résidents des Ehpad et des USLD pourront recevoir cette nouvelle injection directement au sein de leur établissement. Pour les autres, le vaccin pourra être administré par les médecins généralistes ou spécialistes, les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes, ou les services hospitaliers où la personne est suivie.







