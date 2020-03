Article publié le 20/03/2020 à 04:02 | Lu 122 fois Covid-19 : un chiffon rouge à la fenêtre pour les ainés en cas de problème Voici une idée toute simple qui a été lancée le 16 mars dernier sur Facebook par Baptiste Stoyoff, un jeune Français qui propose aux personnes âgées (mais pas que) qui ne peuvent pas sortir de chez elles et/ou qui sont face à un problème ou une urgence, de mettre un chiffon rouge à leur fenêtre pour appeler à l’aide.

Alors que la France connait une crise sanitaire sans précédent, de nombreuses entreprises de la « silver économie » en profitent pour communiquer de manière très opportuniste sur tout et n’importe quoi (avec la mise en place de hastags par exemple) avec l’espoir de sortir du lot et de récupérer plus de clients.



Et puis il y a les autres, ceux qui proposent des idées qui ne coutent rien, mais qui peuvent s’avérer véritablement utiles, qui peuvent même dans certains cas, sauver des vies… Et parmi ces idées de bon sens, celle de Baptiste Stoykoff lancée sur Facebook le 16 mars dernier, qui s’est répandue comme une trainée de poudre tant elle est efficace, pertinente, aidante et cohérente.



De quoi s’agit-il ? D’un geste simple en cas de détresse. Un geste qui peut sauver : alors que de nombreuses personnes âgées sont confinées à domicile et souvent plus seules que les autres, en cas de problème grave, elles mettent à leur fenêtre un drapeau ou un chiffon rouge en guise d’appel à l’aide. Pas besoin de téléphone ni d’internet. Juste un « visuel » pour demander de l’aide aux voisins ou aux passants.



Naturellement, même si ce message s’adresse particulièrement aux anciens, tout le monde peut utiliser cette idée que ce Français a ramené d’Espagne…











