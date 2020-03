Article publié le 26/03/2020 à 03:50 | Lu 86 fois Covid-19 : suppression du délai de carence des arrêts maladies pendant l'état d'urgence sanitaire Nouvelle décision gouvernementale : face à la pandémie de Covid-19 et à la loi d’urgence promulguée le 23 mars 2020, cette dernière prévoit la suppression du délai de carence pour tous les arrêts de travail liés à une maladie (pas forcément le coronavirus) pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Dans ce contexte sans précédent et suite à cette décision, les « malades percevront donc, de manière exceptionnelle, une indemnité journalière ou le maintien de leur traitement dès le 1er jour de leur arrêt de travail ».



Il s’agit là d’une situation dérogatoire par rapport à la situation habituelle qui prévoit un délai de carence de trois jours pour les indemnités journalières et un délai d’un jour pour le maintien du traitement dans la fonction publique.



Selon le communiqué du gouvernement : « désormais, tous les arrêts de travail, qu’ils soient liés au Covid-19 ou non, sont indemnisés dès le 1er jour d’arrêt, que cela soit pour les personnes atteintes d’une pathologie, les personnes vulnérables qui présentent un risque accru de développer une forme grave d’infection au Covid-19 ou encore les parents contraints de garder leurs enfants du fait de la fermeture de leur établissement scolaire ou de leur crèche ».



A période exceptionnelle, mesure exceptionnelle.











